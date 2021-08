Die Naturwissenschaften geprägt

Buchen. Zum Ende des Schuljahres an der Abt-Bessel-Realschule (ABR) wurde Horst Gießwein in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet . Für seine Kollegen sowie die Schulleitung war es kein leichter Abschied, galt er doch als festes Inventar der Schule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einigen Stationen, unter anderem in Bad Kissingen und Königstein, begann Gießwein seinen Dienst 1992 an der ABR und prägte fortan vor allem die Naturwissenschaften mit seiner profunden Fachkenntnis, seiner Erfahrung und Hilfsbereitschaft.

Durch seine leistungsfordernde und verantwortungsbewusste Art förderte er stets die charakterliche Entwicklung der Schüler. Horst Gießwein legte großen Wert auf Disziplin, Pünktlichkeit und Leistungsbereitschaft. Also Arbeitstugenden, die auch in der heutigen Zeit von großer Bedeutung sind. Während seiner Zeit an der Abt-Bessel-Realschule war er langjähriger Fachschaftsvorsitzender für die Fächer Biologie und NWA sowie Sicherheits- und Umweltbeauftragter. Alles Themen, die ihm auch privat sehr am Herzen liegen.

Auf engagierte Weise investierte er sich in der Ausbildung von Referendaren und erweiterte sein Repertoire durch vielfältige Fortbildungen. Zudem unterrichtete er weitere Fächer fachfremd, in die er sich gewissenhaft einarbeitete. Schließlich entwickelte er sich zum geschätzten Fachkollegen, dessen Expertenwissen Vielen nutzte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nun hat Horst Gießwein Zeit, mit seinem Wohnmobil die unterschiedlichsten Flecken der Welt zu erkunden, und die von ihm so sehr geliebte Natur noch ausgiebiger zu genießen.