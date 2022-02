Die musikalische Wanderung kam gut an

Rinschheim. Das Corona in den beiden zurückliegenden Jahren nicht nur Negatives, sondern auch kreatives Denken und Handeln bei den Vereinen gefordert hat, wurde bei der Generalversammlung des Musikverein Rinschheim im Gemeindesaal deutlich. Auf der Agenda standen die üblichen Punkte, aber auch wieder Wahlen.

Neben den Mitgliedern begrüßte die Vorsitzende Regina Link die Vertreter der politischen Gemeinde, die Ehrenmitglieder sowie die Jungmusiker. In Ihrem Bericht blickte Link auf die beiden zurückliegenden Vereinsjahre. Nachdem Anfang 2020 noch alles in Ordnung war, wurde ab März das Vereinsleben stillgelegt. Doch man war nicht ganz untätig und beteiligte sich an dem bundesweiten Aufruf der Balkonkonzerte. Anfang Juli führte man als Ersatz für das geplante Musikfest zum 50-jährigen Jubiläum, eine unter Corona-Bedingungen, musikalische Wanderung in und um Rinschheim mit acht Mitmachstationen durch. Diese wurde von der Bevölkerung als auch über die Ortsgrenze hinaus, sehr positiv angenommen. Als würdiger Abschluss hierfür wurde ein Essen to go angeboten.

Erfreulich sei es, dass die Jungmusiker trotz der schwierigen Situation noch alle dabei sind, und im vergangenen Jahr sogar noch ein neues Mitglied dazugewonnen werden konnte. Regina Link ging in ihrer Ansprache auf die vergangenen 13 Jahre ein. Ab 2009 leitete sie die Geschicke des Vereins und möchte diese nun in andere Hände weitergeben. Sie bedankte sich bei allen, die sie in den vergangenen Jahren unterstützt haben.

Lena Frank las den Jahresbericht von Schriftführerin Isabel Mühleck für den Berichtszeitraum 2020 und 2021 vor. Der Verein hat derzeit 39 Aktive, 54 Passive und drei Ehrenmitglieder.

Dem Bericht von Kassier Edgar Holderbach war zu entnehmen, dass der Verein auf solider Basis steht. Die Kassenprüfer Isolde Hammerl und Gilbert Schachner bestätigten eine tadellose Kassenführung, worauf die einstimmige Entlastung erfolgte.

Dirigent und Jugendleiter Werner Hollerbach fand es schade, dass in den vergangenen beiden Jahren die Probearbeit immer wieder eingestellt werden musste. Die Jungmusiker, die in kleinen Gruppen weiterproben durften, wolle man in diesem Jahr parallel zur Ausbildung schrittweise in die Stammkapelle integrieren. Für 2022 wünscht er sich, dass man wieder mit gelassener Freude, unbeschwert dem musikalischen Interesse nachgehen könne.

Die anstehenden Wahlen wurden von Ortsvorsteher Bernhard Bechtold durchgeführt. In seinen Grußworten dankte der dem Musikverein, sich trotz der Pandemie immer wieder in die Bevölkerung eingebracht zu haben.

Wahlen zum Vorstand

Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Einstimmig zum Vereinsvorsitz als Vorstandsteam wurden Ilona Rothengaß, Ingo Gremminger und Ralf Wursthorn gewählt. Isabel Mühleck bleibt Schriftführerin. Lena Frank übernimmt das Amt des Kassenwarts. Damit galt es den Posten des Jugendvertreters neu zu besetzen. Dies übernimmt in Zukunft Rebecca Link. Zu Beisitzern wählte die Versammlung Klaus Ballweg, Benno Ehmann, Thomas Frank, Stefan Heinnickel und Matthias Hollerbach. Kassenprüfer bleiben weiterhin Isolde Hammerl und Gilbert Schachner. Bernd Eisenhauer behält seine Funktion als Notenwart.

Ilona Rothengaß ehrte im Anschluss die beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Regina Link und Edgar Holderbach für ihre Tätigkeiten und Verdienste für den Verein und ließ Höhepunkte der beiden Revue passieren. Beide traten im Alter von zehn Jahren in den Verein ein. Regina Link war seit 2009, 13 Jahre lang die Vorsitzende und zuvor 14 Jahre Schriftführerin beim Musikverein. Edgar Holderbach hatte das Amt des Kassiers seit 1983 und gibt dies nach 39 Jahren ab. Beiden wurde zum Dank ein Geschenkkorb überreicht.