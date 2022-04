Die Musik von David Bowie steht im Mittelpunkt

Buchen. Die Badische Landesbühne zeigt am 26. April in der Stadthalle eine Expedition zu den Songs von David Bowie. Beginn des Liederabends Loving the Alien ist um 19.30 Uhr. In einem Kaleidoskop aus Songs und Szenen feiert dieser Liederabend von Alexander Schilling den Ausnahmemusiker David Bowie und seine fantastische Musik. 1947 in London geboren, gestorben 2016 in New York, war der Musiker, Sänger, Produzent und Schauspieler David Bowie einer der einflussreichsten Figuren der Rock- und Popgeschichte. Mit der Weltraumballade Space Oddity landete er 1969 erstmals in den Charts, in den 1970er Jahren revolutionierte er mit Alben wie „Hunky Dory“ und „The Man Who Sold the World“ die Popmusik. Endgültig weltbekannt wurde er mit dem Konzeptalbum „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“. Stil und Erscheinungsbild machten ihn zur Idealbesetzung für die Hauptrolle in Nicolas Roegs Science-Fiction-Film Der Mann, der vom Himmel fiel. Von 1976 bis 1978 lebte Bowie in West-Berlin und verarbeitete die Atmosphäre des Kalten Krieges in einer düsteren Berliner Album-Trilogie. In seiner über 40 Jahre andauernden Karriere, in der er permanent die musikalischen Genres wechselte, verkaufte David Robert Jones – alias David Bowie alias Ziggy Stardust alias Aladdin Sane alias The Thin White Duke - mehr als 140 Millionen Tonträger. Sein letztes Album Blackstar erschien nur zwei Tage vor seinem Tod. Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1