Buchen. „Am Samstach in de Buchemer Fußgängerzon’, war die Krachkapelle ,Die Hollis’ in Aktion. Närrische Stimmung häbbe die Musiker verbreit, de ,Kerl wach uff’ un anneri Lieder häbbe sie begleit. Manchi Zuhörer häbbe gschunkelt un mitgsunge, Großi und Kleeni, Aaldi un Junge. Ä bissele Faschenacht in denne Zeite jeder gern mooch, drum grüße die Hollis mit ’nem kräftigen ,Halt e mol’ un ,Hinne houch’.“ Bild: CP

