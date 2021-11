Die Förderung von Kindern und Jugendlichen lag Armin Brennfleck am Herzen

Buchen. Nur wenige Monate nach der Feier seines 90. Geburtstags ist Armin Brennfleck gestorben. Als Lehrer, aber auch in Vereinen erwarb sich der Wahl-Buchener große Wertschätzung und einen großen Bekanntenkreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geboren wurde er 1931 in Frankfurt/Main als zweiter Sohn von vier Kindern. Seine früheste Jugend hat Armin Brennfleck in Bühl/Baden verbracht, da sein Vater dort als Lehrer arbeitete. Als er fünf Jahre alt war, wurde sein Vater nach Lauda versetzt. Nach der dort absolvierten Volksschule pendelte er von 1942 bis 1951 an die Oberschule für Jungen in Bad Mergentheim. Auf das Abitur folgte ein in Würzburg begonnenes Studium der Altphilologie. Die Neigung zu den alten Sprachen hat er sich sein ganzes Leben lang bewahrt. Er konnte dieses Studium allerdings nicht weiterführen: Seine Familie konnte nicht gleich mehreren Kindern ein langes Studium finanzieren. Daher wechselte er auf das Pädagogische Institut in Heidelberg, wo er bis 1954 studierte und die Ausbildung zum Volksschullehrer abschloss. In Buchen trat Brennfleck an Ostern 1954 seine erste Stelle an.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Bis auf ein berufsbedingtes Jahr in Mudau (1958/59) war er seiner Wahl-Heimatstadt stets treu geblieben. Dort lernte er seine Frau Annette (geb. Götz) kennen, die gegenüber seiner Junglehrerwohnung in der Marktstraße wohnte. Geheiratet wurde 1962; dem Ehepaar wurden fünf Kinder geschenkt. Aufgrund seiner eigenen Studienerfahrungen war es Brennfleck sehr wichtig, allen Kindern ein Studium zu ermöglichen: Bildung hatte für ihn einen hohen Wert. Während seiner Tätigkeit an der Grund- und Hauptschule Buchen bis zu seiner Pensionierung 1993 hat Brennfleck viele Generationen von Schülern begleitet und geprägt. Ein von ihm als Klassenlehrer an der Hauptschule von 1959 bis 1963 unterrichteter Jahrgang hat ihm eine besondere Zuneigung bewahrt und ihn in stets zu den Klassentreffen eingeladen.

Besonders aber lag ihm die Jugendarbeit beim TSV Buchen am Herzen. Dort hat Armin Brennfleck von 1959 bis 1967 zuerst die C-Jugend im Fußball trainiert. Da er selbst in seiner Jugend beim ETSV Lauda aktiver Handballer war und im TSV Buchen der Handballbereich 1967 wiedereröffnet wurde, wechselte er zur Handballjugend und trainierte die D-und C-Jugend bis 1981. Gerade die D-Jugend hat öfters den Kreismeister-Titel geholt. Neben der Begeisterung für den Sport hat ihm auch das gemeinsame Singen Freude geschenkt – nicht nur seit 1954 im MGV „Liederkranz“, sondern vor allem seit 1959 im Buchener Kirchenchor, dem er 50 Jahre lang angehörte und den er mit seinem kräftigen Bass bereicherte. Eines seiner Interessengebiete war immer auch die Heimatgeschichte, was sich unter anderem in seiner Mitgliedschaft im Verein „Bezirksmuseum Buchen“ ausdrückte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Freude bereiteten ihm auch Reisen mit seiner Frau nach Masuren, Ostpreußen und Andalusien. Neben der Geschichte der bereisten Länder haben ihn immer auch deren Sprachen angezogen. Dieses Interesse hat er sich bis ins hohe Alter erhalten und sich mit den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch weiter beschäftigt. Gerne hat er auch für Familienfeste gereimt und dort seine Gedichte zur Unterhaltung der Gäste vorgetragen. ad (Bild: Brennfleck)