Die Floriansjünger rückten zu fünf Einsätzen aus

Rinschheim. Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr resümierte Kommandant Richard Schäfer die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die Wehr wurde zu fünf Einsätzen alarmiert, darunter ein Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Götzingen, der durch eine Indach-Photovoltaikanlage ausgelöst wurde. Ein weiterer Einsatz war die Beseitigung einer Ölspur in Rinschheim, hinzu kamen drei Kleineinsätze in Hettingen. Übungen und Informationsabende konnten wegen der Pandemie nur eingeschränkt stattfinden. Die Führungsmannschaft hielt Online-Ausschusssitzungen ab, und die sechs Neuzugänge haben im Herbst ihre Truppmannausbildung abgeschlossen.

Auch Schriftführer Matthias Hollerbach ging auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Am Volkstrauertag stellte man die Ehrenwache vor dem Kriegerdenkmal. Außerdem fand unter Einhaltung der Coronaschutzbedingungen ein Grillabend statt.

Über zufriedenstellende Finanzen berichtete Thomas Frank, dem Klaus Ballweg eine tadellose Kassenführung bestätigte. Dann folgten die Ehrungen. Für 25 Jahre: Klaus Ballweg, Bernd Eisenhauer, Thomas Frank und Michael Repp. Für 40 Jahre: Bernhard Hollerbach, Matthias Hollerbach, Bernhard Kirchgeßner und Harald Schäfer.

Die Gäste dankten der Wehr für ihre erfolgreiche Arbeit, beglückwünschten die Geehrten und wünschten für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und eine gute Kameradschaft. Zum Schluss gab Kommandant Schäfer noch bekannt, dass voraussichtlich im Juni eine gemeinsame Übung des Ausrückbereichs drei in Rinschheim stattfinden wird.