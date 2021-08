„Die Feuerwehr ist eine Familie“

Buchen. Auf Grund der Corona-Pandemie eröffnete Abteilungskommandant Andreas Hollerbach die Jahreshauptversammlung für die Berichtsjahre 2019 und 2020 im Hof der Feuerwache Buchen. Die Wahlen der stellvertretenden Abteilungskommandanten, des Abteilungsausschusses, des Kassiers, des Schriftführers und der Kassenprüfer prägten das Programm.

Nach dem Totengedenken begrüßte Andreas Hollerbach neben Bürgermeister Roland Burger den Beigeordneten Benjamin Laber, Fachdienstleiterin Simone Schölch sowie Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und die Mitglieder der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung.

Wie in den Jahren zuvor lagen die Berichte des Abteilungskommandanten, des Schriftführers, der Jugendfeuerwehr und der Rettungshundestaffel für 2019 und 2020 vor. So konnte sich Hollerbach in seinem Bericht auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen beiden Jahre konzentrieren.

Er hob besonders die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie hervor und betonte, dass der Rückgang der Einsätze von 174 in 2019 auf 124 in 2020 auch auf Corona zurückzuführen sei.

Für die Jugendfeuerwehr berichtete Hollerbach von der 72-Stunden-Aktion in 2019, von der corona-konformen Osteraktion 2020 und der aktuell laufenden Vorbereitung für die Abnahme der Jugendleistungsspange. Er erinnerte an das Gauditurnier 2019, das 2022 wieder stattfinden soll.

636 Mitglieder

Abschließend ging er auf die Statistik der Gesamtstadt ein und freute sich, dass die Feuerwehr Buchen mit insgesamt 636 Mitgliedern weiterhin die größte Feuerwehr im Landkreis sei. Er sprach seinen großen Dank an alle in der Feuerwehr-Familie aus und gab einen kurzen Ausblick auf die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr Buchen.

Kassier Alexander Schüssler legte den Jahresbericht für 2019 und 2020 und den Wirtschaftsplan 2021 vor. Der Wirtschaftsplan 2021 wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt. Die Kassenprüfer Oswald Leis und Norbert Reichert bescheinigten dem Kassier eine einwandfreie Buchführung. Andreas Hollerbach verabschiedete Oswald Leis nach 33 Jahren als Kassenprüfer.

Bürgermeister Roland Burger ging auf die Corona-Pandemie und die Hochwasser-Katastrophe in der Eifel ein und sprach von nie gekannten Herausforderungen. Er erwähnte die im Stadtgebiet bereits umgesetzten Maßnahmen zum Hochwasserschutz und betonte, dass davon ca. 90 Prozent abgeschlossen seien, wies aber auch darauf hin, dass sich ein Starkregenereignis wie im Ahrtal nicht vorhersehen und schon gar nicht beherrschen lässt.

„Die Feuerwehr ist – nicht nur wenn es gilt – eine Familie“, stellte er heraus und freute sich, dass die vier Helfer aus der Stadt Buchen wieder wohlbehalten zurückgekehrt sind. Burger schlug der Versammlung die Entlastung des Kassiers und der Feuerwehrführung vor. Die Versammlung sprach einstimmig die Entlastung aus.

Während der geheimen Wahlen (siehe Infobox) berichtete Mathias Wegner von der Einsatzfahrt ins Katastrophengebiet. Von der Fahrt nach Bruchsal, von wo aus es dann weiter ging – im Verband mit 32 Fahrzeugen, die als ein Fahrzeug gelten. Die Helfer führte ihr Einsatzbefehl nach Adenau, einer Verbandsgemeinde mit 37 Gemeinden, aber nur 13.000 Einwohnern.

In Adenau angekommen, stellte die Mannschaft aus dem Neckar-Odenwald-Kreis den Grundschutz sicher. In der Nacht, gegen 3.30 Uhr, wurden die Kräfte zu einem Scheunenbrand alarmiert. „Mit fremden Fahrzeugen auf fremdem Gebiet und größtenteils zerstörten Straßen waren schon die zwölf Kilometer Anfahrt eine Herausforderung“, so Wegner.

Am zweiten Tag galt es, einen neuen Zug zusammenzustellen, um das Gelände eines vom Wasser komplett zerstörten Campingplatzes zu durchsuchen. Dort war bei der Flut eine Kameradin aus Adenau ums Leben gekommen. Noch vermisste Personen konnten dort aber nicht gefunden werden. „Man kann sich die Situation nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst gesehen hat“, beschrieb Wegner die Lage vor Ort. „Die Infrastruktur ist komplett zerstört, kein Wasser, kein Abwasser, kein Strom, aber die Bevölkerung vor Ort war begeistert und hoch erfreut über alle Helfer“.

Im Namen des Landrats und des 1. Landesbeamten bedankte sich Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr für die überregionale Mitarbeit und den Einsatz in der Eifel. Der Nürburgring sei derzeit der größte Bereitstellungsraum seit dem Zweiten Weltkrieg.

Weiter ging er auf die Fortbildungsveranstaltung 2021 ein, die wieder online gemeinsam mit Kreisfeuerwehrverband veranstaltet werde. Am neuen ELW2 würden gerade letzte Mängel beseitigt, dann stünde dieser für Einsätze im Landkreis bereit. Er führte weiter den Plan für die Einführung des Digitalfunks aus und sprach ein Lob für die Teilnehmer an der kreisweiten Impfaktion aus.

Zum Abschluss bedankte sich Andreas Hollerbach bei der Einsatzabteilung und den Teilnehmern des Sandsackfüllens.

Arno Noe wiederum bedankte sich mit einem Präsent bei Andreas Hollerbach für seine Arbeit. mag