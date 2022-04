Die Arbeiten für das Glasfasernetz laufen

Waldhausen. Der Rückblick auf 2021, Änderungen zum Bebauungsplan „Lichtenholz“ sowie eine Blutspenderehrung waren die Schwerpunkte bei der Sitzung des Ortschaftsrats in der Sporthalle. Der Beigeordnete der Stadt Buchen, Benjamin Laber erläuterte ausführlich den Doppelhaushalt 2022/23 der Stadt Buchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ortsvorsteher Alexander Leix zeigte in seinem Rückblick auf, dass trotz Corona so manches in 2021 im Dorf bewegt wurde. Der neue Bürgertreff am Dorfplatz sei kurz vor der Fertigstellung und stand auch im Mittelpunkt der Einweihung des neuen Defibrillators inklusive einer Kurzschulung durch Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker von der Neckar-Odenwald-Klinik in Buchen. Es wurde durch die Ortschaftsverwaltung ein gelungener Martinsumzug organisiert, die Räte sammelten Spenden für die Kriegsgräberfürsorge und die Ortsrufanlage wurde mit Unterstützung von Wolfgang Zehr und Rainer Weckbach auf Vordermann gebracht.

Benjamin Laber bracht den Räten und Einwohnern das umfangreiche Zahlenwerk des Doppelhaushalts der Stadt Buchen, mit Schwerpunkt auf die Ortschaft Waldhausen näher. Für Waldhausen ist die Realisierung einiger Maßnahmen anvisiert: Das Dach der Sporthalle muss abgedichtet werden und anschließend soll im Thekenbereich der Bodenbelag erneuert werden. Des Weiteren ist an der Halle eine Außentreppe für Notfälle erforderlich. Die Leichenhalle am Friedhof soll auf Vordermann gebracht werden und ein barrierefreier Zugang zum Friedhof soll angegangen werden. Das Feuerwehrgerätehaus steht ebenso im Fokus der Maßnahmen wie eine Neugestaltung des Kriegerdenkmals und der Straßenbelag im Gässlein. Dank der Förderung durch das Land könne auch der Feldweg im Bereich Breitenäcker, vom Feldkreuz Egenberger Richtung Glashof, saniert werden. Das bereits im Planungsstadium befindliche Baugebiet „Lichtenholz“ wurde nochmals um mehrere Bauplätze erweitert, die Umsetzung soll in 2024 erfolgen. Für 10 000 Euro sollen neue Spielgeräte, insbesondere für die unter dreijährigen Kinder angeschafft werden. Hierzu spendete das ortsansässige Unternehmen Egenberger IT-Solutions spontan 500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Ehrung von Saskia Haber mit der Blutspenderehrennadel in Gold des Deutschen Roten Kreuzes für zehnmaliges Blutspenden folgte. Leix und Laber stellten das nicht selbstverständliche Engagement für das Allgemeinwohl lobend heraus. Die Wohnung im ersten Obergeschoss des Rathauses, die als Schulungsräume für die Abteilungswehr Waldhausen gedacht sind, soll für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet werden. Ortsvorsteher Leix gab bekannt, dass Ortschaftsrat Volker Egenberger auch sein Sitzungsgeld für 2021 dem Ortsbudget spendet. Die Installation des Glasfasernetzes durch die BBV-Deutschland ist momentan in Waldhausen in vollem Gange, beginnend in der Römerstraße und im Birkenflur. Es folgen dann die Ringstraße und der Bödigheimer Weg.

Die Anfrage der Ortschaftsverwaltung an die DHL zur Errichtung einer Packstation in Waldhausen, wurde von dieser wegen zu geringem Sendungsvolumen negativ beschieden. Alle Familien mit neugeborenen Kindern werden vom Ortsvorsteher besucht, der dabei einen Ordner mit Unterlagen der Beratungsstelle Kinderschutz sowie zu der Ortschaft Waldhausen und ihren Vereinen übergibt. Der starke Lkw-Verkehr in der Ringstraße mit Ziel Glashof und hier insbesondere das Nadelöhr am alten Wiegehäuschen wurde seitens des Ortschaftsrates thematisiert. Es sollen zeitnah Gespräche stattfinden.

Von den anwesenden Einwohnern wurde das Fehlen eines öffentlichen Holzplatzes bemängelt, die Ortschaftsverwaltung nimmt sich des Themas an. Um Beschwerden zur Lärmquelle Firma Laier zu klären, werde eine Emissionsmessung durchgeführt. Ein Dauerärgernis ist in Waldhausen wie in vielen anderen Gemeinden auch der Hundekot – im Ortsbereich und auf den Spazierwegen, und dies trotz zahlreicher Dogstationen mit Kotbeuteln und Abfallbehälter. Für nicht mehr zeitgemäß werden die in Waldhausen aufgestellten Uralt-Glasbehälter angesehen, so das Gremium. Hier suche die Ortschaftsverwaltung das Gespräch mit der Firma Inast. WoLi

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3