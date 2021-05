Der Schalensessel fand rasch viele Liebhaber

Buchen. Von Buchen in die Welt und wieder zurück: Obgleich er beruflich und privat fast auf dem ganzen Erdball unterwegs war und nach wie vor internationale Freundschaften pflegt, sah und sieht Walter Jaegle seine Heimat seit jeher in Buchen, wo er seit 2012 wieder seinen Hauptwohnsitz unterhält. Am Donnerstag feierte der weithin geachtete und geschätzte „Buchener, der nie ein Schwabe werden wollte“ bei bester Gesundheit seinen 95. Geburtstag – eine Zahl, die man ihm weder ansieht noch anmerkt.

Geboren am 13. Mai 1926 in Hainstadt, war er als Zweijähriger mit seiner Familie nach Buchen gezogen. Dort besuchte Walter Jaegle, dessen Vater einen Friseursalon in der Vorstadtstraße führte, auch die Schule – bis ihn das Schicksal einer ganzen Generation ereilte: Nachdem er 1943 das Notabitur abgelegt hatte, wurde er zur Luftwaffe eingezogen und erhielt an der Luftkriegsschule 1 in Dresden-Klotzsche sowie an der Jagdfliegerschule Schussenrieth seine fliegerische Ausbildung.

Walter Jaegle wurde am Donnerstag 95 Jahre alt. © Adrian Brosch

Seinen ersten Einsatz flog er Ende 1944 als Teil des Jagdgeschwaders 27. Kurz danach geriet er in englische Kriegsgefangenschaft und kehrte 1945 nach Deutschland zurück, wo er später in der damaligen Kaufmännischen Oberschule in Mannheim eine kaufmännische Ausbildung durchlief und von 1952 bis 1958 den Vertrieb der Buchener Firma Franz Fertig aufbaute.

Eine Weltpremiere

Dann erfolgte ein Ortswechsel ins Schwäbische, wo er zunächst bei der Firma Laauser in Großbottwar und ab 1962 bei der Firma Kill in Fellbach beschäftigt war. Hier ritzte er seinen Namen tief in die Steintafeln der Möbelbranche ein: Als Walter Jaegle auf einer Messe in Dänemark die Bekanntschaft zweier bekannter dänischer Architekten schloss, erteilte er ihnen den Auftrag, innerhalb zwei Jahren als zweites Standbein neben hochwertigen Polstermöbeln ein Büromöbelprogramm für Kill zu entwickeln. Dieses beinhaltete auch eine Weltpremiere in Form des ersten Schalensessels überhaupt. Das in Kennerkreisen noch heute beliebte und bekannte Sitzmöbel fand unter anderem den Weg in das Arbeitszimmer von Altkanzler Helmut Kohl, den Europasaal des damaligen Bonner Bundeshauses, in das renommierte „Museum Of Modern Art“ in New York und den Sitzungssaal des Buchener Rathauses. In den Ruhestand trat er 1994 ein, nachdem er die letzten 20 Jahre seines Berufslebens als Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Kill International gewirkt hatte.

Seither widmet sich Walter Jaegle verstärkt seinen Hobbys. Eines davon war bis zu seinem 75. Lebensjahr das Fliegen: Bereits in jungen Jahren hatte er die Leidenschaft für sich entdeckt und absolvierte als Mitglied der Fliegerjugend mehrere Segelfluglehrgänge, bis zur „Silber C“. Zahlreiche Freundschaften und die „Fliegerecke“ seiner Wohnung künden noch heute von seiner Passion; besonders stolz ist er auf die Goldene Ehrennadel der „Gemeinschaft der Flieger deutscher Streitkräfte“.

Auch pirscht der Jubilar noch immer gern durch die Wälder: „1962 pachtete ich das Jagdrevier von Mörschenhardt, der Vertrag läuft bis 2026!“, erklärt Jaegle erfreut. Weiterhin ist er Ehren- und Gründungsmitglied zahlreicher Buchener Vereine von der Schützengesellschaft als dreimaliger Schützenkönig, der Fastnachtsgesellschaft „Narrhalla“ bis hin zum TSV und dem Verein „Bezirksmuseum“ sowie dem Buchener Jugendclub.

Den Mittelpunkt seines Lebens bilden bei allem jedoch seine Familie mit seiner zweiten Frau Mabel, seiner Tochter Dagmar aus erster Ehe und den beiden Enkelkindern sowie eine ganz besondere Freundschaft: Seit 2012 pflegt der Jubilar einen intensiven Austausch mit Albert Lester in London, der 1927 als Albrecht Levi und Sohn einer jüdischen Familie in der Buchener Marktstraße geboren wurde.

Auch er zählte, wenngleich der „Fünfundneunziger“ seinen Ehrentag bewusst nicht im Vorgriff nach außen trug, sicher zu den Gratulanten – wie auch die Fränkischen Nachrichten, die Walter Jaegle nachträglich weiterhin alles Gute wünschen.