Der Interessenvertreter für 39 723 Mitglieder

Der Sportkreis Buchen feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1946 vertritt die Unterorganisation des Badischen Sportbunds die Interessen der Vereine gegenüber Politik und Verbänden.

AdUnit urban-intext1

Der Sportkreisvorstand Vorsitzender: Manfred Jehle. Stellvertretende Vorsitzende: Jürgen Galm, Helmut Ebert und Leo Kehl. Kassenwart: Klaus Müller. Schriftführer/Pressewart: Ralf Scherer. Vorstand für Frauen und Sportentwicklung: Martina Banschbach. Kassenprüfer: Martin Pisch und Manfred Weber. Vertreter der Verbände: Kurt Bonaszewski. Vorsitzende Sportkreisjugend: Werner Mohr und Timo Enzmann. rs

Buchen. Als kleinster der neun nordbadischen Sportkreise wurde der Sportkreis Buchen am 12. Mai 1946 aus der Taufe gehoben. 39 Delegierte von damals 25 zugelassenen Vereinen trafen sich an jenem Sonntag im Gasthaus „Zur Post“ in Buchen zum ersten Kreissporttag. Sämtliche Teilnehmer waren zuvor von der Militärregierung überprüft und als politisch einwandfrei befunden worden. Zum ersten Vorsitzenden wählte die Versammlung Kreisschulrat Julius Walter, der „aus Weitsicht“, wie er sagte, junge Kreismitarbeiter um sich scharte.

Sport im „Notstandsgebiet“

Große Schwierigkeiten waren in den Nachkriegsjahren zu bewältigen: In einer Zeit der Bewirtschaftung und Rationalisierung fehlten ordentliche Sportstätten, Sporthallen, Sportgeräte, Sportkleidung und Umkleideräume. Viele Opfer wurden gebracht, um den Sport im damaligen „Notstandsgebiet“ zu organisieren und sukzessive aufzubauen. 1952 verließ Julius Walter den Kreis. Rudi Arnold trat die Nachfolge als Kreisvorsitzender an.

Die folgenden 24 Jahre waren bestimmt von bemerkenswerten Sportereignissen: weitere Vereinsgründungen, Kreissportfeste der Fachverbände, große Jugend-Zeltlager von 1959 bis 1968, Mitarbeit in kommunalen politischen Gremien sowie Führungspositionen im badischen Sport und im Kreisjugendring. Einem zunächst rasanten Anstieg folgte 1953, bedingt durch den Wegzug vieler Heimatvertriebener, ein Tiefstand bei der Mitgliederzahl. Danach ging es wieder stetig aufwärts bis zum heutigen Stand von 39 723 Mitgliedern in 127 Vereinen und 29 Fachverbänden.

AdUnit urban-intext2

Wegweisend in Nordbaden war 1961 die Bereitstellung von Fördermitteln für Jugend, Sportstättenbau und Übungsleiter durch den Landkreis. Eine Errungenschaft, die bis heute als wichtige Unterstützung für den Sport in der Region Bestand hat.

Die mehrere Jahre lang vom Sportkreis Buchen organisierten Bundesjugendspiele und die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens sind – damals wie heute – ein Aushängeschild des Sportkreises mit einem Spitzenplatz weit über Nordbaden hinaus.

AdUnit urban-intext3

Aufbauarbeit fortgesetzt

1976 machte Rudi Arnold sein Hobby zum Beruf als er zum Geschäftsführer des Badischen Sportbunds in Karlsruhe berufen wurde. Die Nachfolge als Kreisvorsitzender trat der damalige Rosenberger Bürgermeister Arno Hagenbuch an. Er setzte in seiner 19-jährigen Amtszeit die Aufbauarbeit seines Vorgängers nahtlos fort. Insbesondere die politische Unterstützung auf Landkreisebene mit der Bereitstellung von Mitteln für den Sportstättenbau, die Vergütung von Übungsleitern und die Jugendarbeit erwies sich als große Hilfe für die Vereine.

AdUnit urban-intext4

Sportjugend zu Gast in Ungarn

1995 übernahm Peter Nirmaier das Amt des Kreisvorsitzenden. Die Vertretung des Sportkreises und die Unterstützung der Vereine markierten sein Wirken, das er durch einen Wohnsitzwechsel im Februar 2011 beendete. In seiner Amtszeit entwickelten sich freundschaftliche Beziehungen der Sportjugend zu Sportlern im Komitat Vas (Ungarn), dem Partnerlandkreis des Neckar-Odenwald-Kreises. Sechs Mal besuchten Delegationen der Sportkreise Buchen und Mosbach das Komitat Vas. Neben sportlichen Wettkämpfen stand auch regelmäßig der kulturelle Austausch auf dem Programm.

Zu einem Erfolg über die Grenzen des Sportkreises Buchen hinaus entwickelte sich die im Jahr 1996 erstmals organisierte Sportgala. 2700 Sportfans stimmten damals über ihre „Sportler des Jahres ab“. Seitdem kürt der Sportkreis Buchen alle zwei Jahre seine herausragenden Athleten in den Kategorien Einzel- und Mannschaftssport.

Eine schöne Tradition, die unter der Ägide von Manfred Jehle nahtlos fortgesetzt wurde. Seit 2011 führt er den Sportkreis Buchen zunächst als kommissarischer Vorsitzender und seit 2013 als Vorsitzender.

Neben der Vertretung der Interessen der Vereine gegenüber der Politik und den Verbänden setzte er mit der Vortragsreihe „Treffpunkt Medizin“ in Kooperation mit den Neckar-Odenwald-Kliniken Impulse im Bereich der Aus- und Weiterbildung.

Seit dem ersten Vortrag von Dr. Thomas Seeböck-Göbel im März 2015 referierten regelmäßig Mediziner über Sportverletzungen und Möglichkeiten der Vorbeugung.

Perspektiven mutig nutzen

Angesichts großer gesellschaftlicher und politischer Veränderungen stellt sich Manfred Jehle gemeinsam mit seinem Vorstandsteam voller Zuversicht den Herausforderungen der Zukunft.

Gilt es doch einerseits, die Tradition und den Respekt vor der geleisteten Arbeit in den zurückliegenden 75 Jahren zu bewahren, gleichzeitig aber auch sich bietende Perspektiven mutig zu nutzen.