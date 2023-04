Der Glaube als tragende Basis

Götzingen. Wenn am Sonntag Elisabeth Hell, geborene Biemer, ihr siebtes Lebensjahrzehnt vollendet, kann sie zufrieden auf einen erfolgreichen und erfüllenden Lebensabschnitt zurückblicken, maßgeblich geprägt durch das zu ihrem Lebens-Wahlspruch gewordenen Zitat des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber „Der Mensch wird erst am du zum ich!“

Geboren am 16. April 1953 als Tochter eines Müller-Ehepaares in Götzingen, erlebte sie mit einem Bruder eine glückliche Kinder- und Jugendzeit. Nach dem Besuch der Volksschule begann sie 1968 in Götzingen eine Verwaltungslehre, die sie mit der erfolgreichen Prüfung zur Verwaltungsfachangestellten abschloss. Die Jubilarin war dann bei der damals noch selbstständigen Gemeinde beschäftigt, bis sie 1975 bei der Eingemeindung im Rahmen der Kreisreform zur Stadtverwaltung Buchen wechselte, wo sie bis zum Renteneintritt am 31. Dezember 2016 in verschiedenen Abteilungen beschäftigt war.

Geprägt durch ihr religiöses Elternhaus und das Leben in einer katholischen Gemeinde engagierte sich Hell von früher Jugend an ehrenamtlich in der katholischen Kirche, zunächst in der Jugendarbeit bei der BDKJ in Buchen. Dabei sollte ihr erster Einsatz als Mitorganisatorin eines Jugendlagers unerwartete Konsequenzen zeitigen – lernte sie da doch den jungen Saarländer Hubert Hell kennen.. Am 10. Juni 1978 läuteten die Hochzeitsglocken für die beiden.

Das Ehepaar bekam zwei Söhne und inzwischen runden vier Enkelkinder die Familie ab. Frühzeitig hat sich Elisabeth Hell aber auch in der Frauenarbeit bei der katholischen Kirche engagiert. Dieser ist sie bis heute verschrieben mit der Intension, in der Kirche für die Frauen dringend Notwendiges zu verändern. 1983 übernahm sie den Vorsitz der kfd Götzingen und begleitete dieses Amt bis 2020. Zudem war sie von 1993 bis 2020 auch Vorsitzende des kfd-Dekanates Mosbach-Buchen und fungierte im Dekanatsrat als stellvertretende Vorsitzende. Vorsitzende des Dekanatsrates ist sie seit 2015. In dieser Eigenschaft ist sie gleichzeitig auch Mitglied in dem für die künftige Kirchenentwicklung mitverantwortlichen Diözesanrat Freiburg.

Zusätzlich ist die Jubilarin auch noch auf weiteren kirchlichen Feldern aktiv. So ist sie seit 1993 verantwortlich im Organisationsteam für die Regional-Frauen-Wallfahrt in Walldürn, ist außerdem seit 2015 Schriftführerin im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Buchen und dort aktiv im Stiftungsbeirat.

Im lokalen Bereich ist sie für die Pfarrgemeinde Götzingen seit vielen Jahren Wortgottesdienst-Leiterin und arbeitet seit 2015 auch im Gemeindeteam mit. Und aufgrund der Vakanz der Götzinger Mesnerstelle nimmt sie seit 2020 mit ihrem Mann auch den Mesnerdienst in St. Bartholomäus wahr.

Im Gespräch mit der Jubilarin wird erkennbar, dass das breite Einsatzspektrum für sie hinsichtlich Zeitaufwand und Arbeitseinsatz eine große Herausforderung darstellt, dass sie das damit verbundene Engagement aus voller Überzeugung gerne einbringt und im Blick auf die damit verbundenen Ziele die Aufgaben auch mit Freude wahrnimmt. Die tragende Basis ihres ganzen Engagements findet sie in ihrem Glauben sowie der Hoffnung und Zuversicht damit im Interesse der Kirche, natürlich ganz besonders hinsichtlich der Einbindung der Frauen, und damit vor allem der Menschen etwas voranbringen zu können. Gerade im Hinblick auf die „Kirchenentwicklung 20230“ sieht sie eine Chance für die Stabilisierung des Glaubens und die Neuorientierung der Kirche.

Sie unterstreicht auch, dass ihr der Einsatz in der Kirche nur dank der vollen Rückendeckung durch Familie und Ehemann sowie die Unterstützung vieler Gleichgesinnter möglich ist. Für diese breite Unterstützung empfindet sie eine tiefe Dankbarkeit. Kraft für die Bewältigung aller ihrer Aufgaben zieht sie aus dem Rückhalt ihrer Familie und der Pflege der vielen aus ihrer Arbeit resultierenden beeindruckenden Begegnungen und engen Freundschaften. Den sicher sehr vielfältig eingehenden Glückwünschen zum runden Geburtstag schließen sich auch die FN an und wünschen der Jubilarin für die weiteren Lebensjahre Gesundheit und Wohlergehen, Glück und Gottes Segen. jm