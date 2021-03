Alles auf Abstand, auch am Rathaus: Bürgermeister Roland Burger übergab auf dem Rathausbalkon an den „Narrhalla“-Vorsitzenden Herbert Schwing die goldenen Schlüssel der Stadt. Die Ausscheller-Gruppe schaute unten zu, nach nicht einmal fünf Minuten war am Donnerstagnachmittag die Zeremonie vorbei.

„Wenn de Blecker uff de Mauer wacht, is wieder Faschenacht!“: Unter diesem Motto

...