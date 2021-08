Der Buchener Feriensommer ist ein Spaß für alle Altersklassen

Buchen. Im Rahmen des Buchener Feriensommers stehen noch einige Aktionen auf dem Programm: Der Odenwaldklub bietet am 13. August um 15 Uhr wieder einen vielseitigen Nachmittag für alle, die gern in der Natur unterwegs sind, an. Bei einer kleinen Wanderung erklärt Erwin Kirchgeßner alles rund ums Wandern. Treffpunkt ist am Parkplatz des Wanderheims, Zum kleinen Roth 19. Anmeldung unter Telefon 06281/2780 oder per Mail an info@verkehrsamt-buchen.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Führung im Bezirksmuseum Buchen findet am 25. August um 17 Uhr statt. Es besteht die Gelegenheit, bei verschiedenen Führungen durch alle Abteilungen, die Vielfalt der Ausstellungen kennenzulernen. Treffpunkt ist im Hof des Bezirksmuseums. Anmeldungen nimmt ebenfalls das Verkehrsamt entgegen.

Mehr zum Thema Buchener Feriensommer Ein Nachmittag mit Bienen und Honig Mehr erfahren

Zu einem Spielenachmittag voller Spannung lädt der Pfadfinderstamm Süd am 7. September von 16 bis 18 Uhr ein. Die Veranstaltung ist für Kinder von sechs bis neun Jahren geeignet. Treffpunkt ist am Pfadfinderheim, Zum kleinen Roth 19. Anmeldung bei Thomas Philipp, Telefon 06282/922653. per Mail ct.philipp@t-inline.de oder bei der Tourist-Information/Verkehrsamt.