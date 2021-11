Der Beste unter 518 Prüflingen

Buchen. „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“, doch es ist möglich, ein wahrer Meister seines Faches zu werden. Ein Musterbeispiel hierfür ist Niklas Herkert aus Steinbach, der bei die diesjährigen Meisterprüfungen als Bester aller 518 Prüflinge mit einer Durchschnittsnote von 1,4 aus allen vier Prüfungsteilen ausgezeichnet wurde. Der Feinwerkmechanikermeister ist damit der beste Absolvent in ganz Nordbaden.

Hervorragend vorbereitet

Der Schulleiter der Zentralgewerbeschule Buchen, Konrad Trabold, freute sich über die Erfolge des engagierten Schülers, der bereits seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker an der ZGB absolvierte. Nach der dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit entschloss er sich, auch die Vorbereitungskurse für die Meisterprüfungen des Fördervereins an der ZGB zu besuchen – und wurde dadurch hervorragend auf die Prüfungen vorbereitet. Auf Niklas Herkert wartet nun ein Karriereschub ins mittleren Management.

Natürlich bietet die ZGB auch im nächsten Jahr wieder Vorbereitungskurse für die Meisterprüfungen an. Am Donnerstag, 2. Dezember, finden ab 18 Uhr Informationsveranstaltungen in Präsenz an der ZGB statt. si