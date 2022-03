Eberstadt. Unter dem griffigen Namen „Physio by Alex“ wagte Alexander Brandt aus Eberstadt zum 1. März den Sprung in die Selbstständigkeit: Nach langer Erfahrung als angestellter Physiotherapeut eröffnete er in der Dorfstraße eine geräumige, modern ausgestattete Praxis mit zwei Behandlungsräumen.

Der gebürtige Eberstadter, der nach seiner in Karlsbad-Langensteinbach absolvierten Ausbildung zuletzt Praxen in Altheim, Dallau und Merchingen verstärkt hatte, reagierte mit diesem Schritt auf mehrere Aspekte: „Zum Einen ist der Bedarf vor Ort definitiv gegeben, ich habe oft genug mitbekommen, wie schwer es ist, zeitnahe Behandlungstermine zu erhalten. Zum Anderen habe ich zwei Kinder, für die ich jetzt deutlich mehr Zeit aufbringen kann – als Selbstständiger arbeite ich zwar im Vergleich mehr, kann mir die Zeit aber im Sinne meiner Familie freier einteilen“, erläutert der 44-Jährige.

Als die bislang vermietete Wohnung im Untergeschoss seines Elternhauses frei geworden war, ergriff er die Gelegenheit beim Schopf und wandelte die Räume in eine Praxis um. Dort bietet er seit Monatsbeginn klassische Krankengymnastik, manuelle Therapie und manuelle Lymphdrainage, Elektro- und Ultraschalltherapie sowie Wärme- und Fangobehandlungen, aber auch Massagen an.

Ein besonderes „Extra“ ist die Aromaöl-Massage, bei der sich Patienten vorher für eines von mehreren ätherischen Ölen entscheiden können. Zusätzlich durchlief Alexander Brandt eine Fortbildung für Kiefergelenksprobleme (CMD), die vorwiegend durch Zahnärzte verordnet wird. Das komplette Spektrum seiner Leistungen bietet er grundsätzlich auch Selbstzahlern an.

„Es ist mir wichtig, den Patienten optimal zu helfen. In diesem Sinne werden vor einer jeden Therapiemethode auch klare Behandlungsziele definiert“, betont er und lässt wissen, dass die meisten Patienten vor allem den Wunsch nach Linderung ihrer Schmerzen haben. Der weitere Weg sollte vorsehen, den während der Behandlung erzielten Besserungseffekt durch körperliche Aktivität mittel- und langfristig zu sichern: „Jede Form von Bewegung ist besser als keine Bewegung“, merkt Alexander Brandt an. ad