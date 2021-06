Der Abschied fiel dem Schulleiter wirklich nicht leicht

Götzingen/Eberstadt/Rinschheim. Mit einiger Überraschung hatten Schüler und Eltern der Nachbarschaftsgrundschule im April die Nachricht vernommen, dass Schulleiter Harald Ockenfels die Einrichtung nach fünfjährigem Engagement verlässt und an die Baulandschule nach Hettingen wechselt.

Zum Zeitpunkt seines Weggangs konnte wegen der Homeschooling-Phase keine gemeinsame Verabschiedung stattfinden. Diese wurde nun angesichts der inzwischen erfolgten Lockerungen nachgeholt.

Der ehemalige Rektor besuchte aus diesem Anlass am Donnerstag nochmals seine ehemalige Wirkungsstätte. Die Schüler aller vier Klassen hatten in freudiger Erwartung dank des herrlichen Sommerwetters auf dem Schulhof Platz genommen, natürlich mit Abständen, und bereiteten Harald Ockenfels einen fröhlichen Empfang.

Ein Willkommen entbot Stefanie Kautzmann, die kommissarische Schulleiterin, ihrem ehemaligen Vorgesetzten. Auch das Lehrerkollegium sowie Repräsentanten des Elternbeirats und des Fördervereins waren zur Verabschiedung gekommen. Die Schüler bereitetem dem beliebten Pädagogen eine große Freude mit dem Vortrag eines eigens verfassten Liedes „Alte Schule, altes Haus – neue Schule, neues Glück . . .“, mit dem sie an sein Engagement im Unterricht sowie an die vielfältigen Aktivitäten des Schulleiters im und um den Schulbetrieb erinnerten. Harald Ockenfels bedankte sich für den netten Empfang und zeigte sich angetan von dem überraschenden Auftritt seiner ehemaligen Schüler, aus deren Reihen er aber sicher bald einige in der Hauptschule in Hettingen wieder treffen werde.

Er betonte, der Abschied aus Götzingen sei ihm nicht leicht gefallen. Besonders betrübt habe ihn, dass er sich damals aufgrund der bestehenden Umstände nicht so richtig verabschieden konnte. Den Schülern sagte er Dank für die gute Zeit an der Nachbarschaftsgrundschule in Götzingen.

Viele Verbesserungen

Die Vorsitzende des Fördervereins, Manuela Seitz, verwies auf die vielen Veränderungen und Verbesserungen in und an der Schule währrend seiner Ägide. Sie danke Ockenfels, verbunden mit guten Wünschen für die Zukunft und einem Präsent für die tolle gemeinsame Zeit. Mit lieben Worten und netten Erinnerungen an die zahlreichen schönen gemeinsamen Stunden sowie die Erlebnisse bei den vielfältigen Aktivitäten bedankten sich die Sprecher der vier Klassen. Zur Erinnerung schenken sie ihm ein selbst gemaltes Bild mit einem interessanten „Gute-Wünsche-Baum“ für seinen weiteren Werdegang. Abschließend bemerkte der Ex-Rektor, dass ihm der Abschied jetzt nach der Erinnerung an die gemeinsam durchlebte Zeit erneut wieder schwer falle, wünschte seinen ehemaligen Schützlingen alles Gute und versüßte ihnen den nun endgültigen Abschied mit einem erfrischenden Eis. jm

