Den Wald retten: 500 Pflanzen gesetzt

Hettingen/Buchen. „Den Wald retten“ – wer möchte das nicht. 500 Bäume gepflanzt und dabei zumindest einen kleinen Beitrag hierzu geleistet, haben am Freitag im Rahmen des Projekttages am Burghardt-Gymnasium Buchen 25 Schüler im „Großen Wald“ in Hettingen, in der Nähe des Forsthauses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Naturverjüngung ergänzt

Gemeinsam mit Revierleiter Bernhard Linsler und dessen Waldarbeiterteam pflanzten sie dort Fichten und Douglasien als Ergänzung der vorhandenen Naturverjüngung aus Buche und Bergahorn. Trotz kaltem Wetter waren sie mit Eifer bei der Sache und erfuhren neben der praktischen Arbeit in den vier interessanten Stunden noch Wissenswertes rund um dem Wald.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Bäume stark geschädigt

Revierleiter Linsler erläuterte, dass die Fläche, auf der die 170-jährigen Altbäume (Buchen und Eichen) durch die extremen Trockenjahre stark geschädigt waren, unter anderem auch aus Gründen der Verkehrssicherung an der angrenzenden Landstraße L518 eingeschlagen werden mussten.

Mehr zum Thema Gemeinderat tagte Höpfingen: Dorfgemeinschaftshaus im Mittelpunkt Mehr erfahren

„Das war eine tolle Aktion“, waren sich die Schüler mit ihren drei Lehrerinnen einig, als Revierleiter Bernhard Linsler namens der Stadt Buchen für den Einsatz dankte und sie mit einem kleinen Vesper belohnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2