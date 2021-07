Den VAB-Abschluss bestanden

Buchen. Grund zur Freude herrscht bei den Schülern des Ausbildungsvorbereitungsjahrs (AV) an der Helene-Weber-Schule in Buchen. Insgesamt zehn Absolventen aus den Klassen AVH, AVP1 und AVP2 nahmen am Montag ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Die kleine Schülerzahl resultiert daher, dass in der Schulart AV auf mehreren Niveaus unterrichtet wird. Die geehrten Absolventen präsentierten stolz ihre Zeugnisse, die mit dem VAB-Abschluss einen hauptschulgleichwertigen Bildungsabschluss garantieren. Die restlichen, nun ehemaligen Klassenkameraden ein weiteres Jahr an der HWS verbleiben und die Fachschulreife, also einen mittleren Bildungsabschluss, anstreben. Entsprechend schwer war dann auch der Abschied, denn zusammen wurde viel erlebt, gezittert und auch gelacht.

Schulleiter Christof Kieser verwies auf das Erreichte des Jahrgangs, der den Wechsel von „Kreidezeit“ zum digitalen Unterricht miterlebt hätte. Dabei hätten sich die Schülerinnen nicht entmutigen lassen und stattdessen ihre Ziele sicher weiterverfolgt – eine besonders wichtige Voraussetzung für die nun häufig folgende Ausbildungszeit der Absolventinnen. Denn die Schulart AV lege besonderen Wert darauf, möglichst reibungslose Übergänge in die Arbeitswelt zu ermöglichen.

In der Klasse AVH unter Studienrat Patrick Held haben Jasmin Schradi (Höpfingen), Lilian Zimmerlich (Sindolsheim) und Lorena Zogaj (Buchen) den Abschluss erreicht. In der Klasse AVP1 unter Oberstudienrätin Kira Münkel freuten sich Julia Quindt (Buchen), Isabella Schnöde (Schloßau/Waldauerbach) und Maren Weber (Walldürn) über ein erfolgreiches Jahr und die Zeugnisse. In der Klasse AVP2 unter Lehrerin im Angestelltenverhältnis Pratima Sahgal-Weimer haben folgende Schülerinnen bestanden: Juliana Batista Lourenco (Eichenbühl), Medina Mehmeti (Adelsheim), Sofie Michelbach (Adelsheim), Marie Mühlhaus (Schneeberg).

