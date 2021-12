In der Vorweihnachtszeit übermittelte Anatoli Brishatjuk seinen Dank für die Behandlung persönlich an Claudia Wenig für das Team der Notaufnahme sowie an den Pflegedienstleiter Kurt Böhrer und den Ärztlichen Leiter, Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker und überreichte eine Spende in Höhe von 500 Euro an den Förderverein.

© Neckar-Odenwald-Kliniken