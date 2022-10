Dem SV stets verbunden

Hettigenbeuern. Goldene Hochzeit können an diesem Freitag die Eheleute Elisabeth und Günther Schwing im Morretal feiern. Beide sind seit vielen Jahren eng mit dem Sportverein Hettigenbeuern verbunden und haben die Entwicklung des Vereins entscheidend mitgeprägt.

Günther Schwing wurde 1947 geboren und ist in Reisenbach aufgewachsen. Er erlernte bei der Firma Schwab in Buchen den Beruf des Landmaschinenschlossers, war anschließend bei der Firma Bangert in Limbach beschäftigt, bevor er zur Firma Schröpfer, Sägewerk in Mudau wechselte, wo er bis zu seiner Rente tätig war.

Elisabeth und Günther Schwing feiern Goldene Hochzeit. © Schwab-Dörzenbach

Elisabeth Schwing, geborene Braun erblickte 1950 in Hettigenbeuern das Licht der Welt, wo sie mit drei Geschwistern aufwuchs. Sie erlernte den Beruf der Friseurin und hat einige Jahre bei der Firma Braun gearbeitet, bevor sie sich der Familie widmete. Zehn Jahre lang engagierte sich Elisabeth Schwing im Ortschaftsrat von Hettigenbeuern.

Am 14. Oktober 1972 gaben sich beide in Hettigenbeuern das Ja-Wort, aus der Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. Das Jubelpaar geht gerne Spazieren und genießt die Landschaft im Morretal. Tatkräftig unterstützen beide seit vielen Jahren den SV Hettigenbeuern. Gemeinsam fungierten sie über zehn Jahre als „Sportheimwirt“ im Sportheim des Morretalstadions beim kleinen HSV. Günther Schwing war mitunter Spielausschussvorsitzender, Mannschaftsbetreuer und Ballwart. Er hatte Ämter wie Platzwart, Platzordner, D-Jugendbetreuer und 2. Vorstand inne. Elisabeth Schwing ist bereits seit 1990 Gymnastikleiterin beim Frauenturnen.

Zur Goldenen Hochzeit gratulieren dem Jubelpaar Schwing, neben dem Sohn und der Tochter, auch drei Enkel sowie zahlreiche Verwandte und Bekannte. Den Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten an. hes