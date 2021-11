Defibrillator mit Spendenaktion finanziert

Unterneudorf. Am ehemaligen Schulhaus in Unterneudorf hängt ein öffentlich zugänglicher Defibrillator. Das Gerät finanzierte die Dorfgemeinschaft durch Einzelspenden und mithilfe eines Crowdfundings der Volksbank Franken.

Viele Einwohner von Unterneudorf waren am Freitagabend zur offiziellen Übergabe des neuen Defibrillators ins alte Schulhaus gekommen. Außerdem nahmen sie an einer Einführung in die Bedienung des Geräts teil, die ihnen Dr. Harald Genzwürker, Chefarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken, gab.

Zuvor hatte Rico Vogel, Vorsitzender des Heimatvereins, die Anwesenden begrüßt und sich bei allen Spendern, vor allem bei den Vertretern der Vereine, und bei Reiner Kistner, Prokurist der Volksbank Franken, bedankt.

Die Initiative zur Anschaffung des medizinischen Notfallgeräts sei vom Heimatverein ausgegangen, sagte Vogel. Dessen Mitglied Daniel Schwab habe sich um die Organisation der Crowdfunding-Aktion „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Franken gekümmert. Nachdem der Zielbetrag von 1250 Euro erreicht war, verdoppelte die Volksbank diese Summe. Die fehlenden 150 Euro wurden über weitere Spenden finanziert. Auch Ortsvorsteher Wolfgang Schwab bedankte sich bei allen Spendern.

„Buchen ist Defi-Hauptstadt“, stellte Bürgermeister Roland Burger fest. Denn im Stadtgebiet befänden sich allein rund 60 öffentlich zugängliche Defibrillatoren. Diese Dichte an Geräten, bezogen auf die Einwohnerzahl, dürfte im Regierungsbezirk einmalig sein. „Das hat damit zu tun, dass Chefarzt Harald Genzwürker unerlässlich dafür Werbung macht“, sagte Burger. Während die Dorfgemeinschaft die Anschaffung des Gerätes finanziert habe, werde die Stadt die Wartungskosten von jährlich 79 Euro tragen.

Volksbank-Prokurist Reiner Kistner freute sich, dass die Dorfgemeinschaft so aktiv ist. Man habe mit dem Defibrillator bereits das zweite Projekt in dem Dorf mit rund 130 Einwohnern gefördert.

Insgesamt habe die Volksbank Franken über Crowdfunding Projekte mit einem Gesamtvolumen von 400 000 Euro ermöglicht. Davon habe die Bank 160 000 Euro übernommen.