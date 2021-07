DAV-Sommerfest

Buchen. Nachdem vergangenes Wochenende das Team von „Bar-hamas events & more“ mit dem Biergarten am Kraus-Brunnen erfolgreich in den „Genieß’ dei Buche“-Sommer gestartet ist, geht es am Wochenende nahtlos weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Sommerfest des Deutschen Alpenverein, Sektion Buchen, findet von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Juli, an der Arnberghütte statt. Das Gasthaus „Zum Löwen“ bewirtet. Für Musik sorgt DJ Eisbär am Freitagabend, Livemusik von Acoustic Open gibt es am Samstagabend. Zum Frühshoppen am Sonntagmorgen spielt der Musikverein. Weitere Informationen und Reservierungen unter Telefon 06281/8951. Geöffnet ist die Hütte am Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 11 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr. Die gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten