Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bezirksmuseum Buchen - Am Sonntag eröffnet die Dauerausstellung „Gottes Lob und Seelenheil“ im ersten Obergeschoss des Trunzerhauses Daueraustelling in Buchen bietet Einblicke in die Religiosität der Region

Die größte Dauerausstellung des Bezirksmuseums Buchen „Gottes Lob und Seelenheil“ wird am Sonntag um 17 Uhr mit einer Andacht eröffnet. Sie bietet Einblicke in die Religiosität der Region.