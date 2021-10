Dauerausstellung ist zu sehen

Buchen. Das Bezirksmuseum Buchen ist am Sonntag wieder für Besucher geöffnet. Die derzeit größte Dauerausstellung „Gottes Lob und Seelenheil“ ist in fünf Räumen und dem Flur des ersten Obergeschosses des Trunzerhauses zu sehen. Ein besonderes Ausstellungsstück ist der barocke Messkelch, eine Stiftung von Abt Gottfried Bessel. Der spätere Abt des Benediktinerklosters Göttweig wurde am 5. September 1672 als Johann Georg Bessel in Buchen geboren. Bessel schrieb an einem großen Geschichtswerk der Göttweiger Chronik in der er zehn Seiten seiner Vaterstadt Buchen widmete, der er immer verbunden blieb. So stiftete Bessel 1712 zu Ehren seiner Eltern eine Kapelle und 1729 der Pfarrgemeinde einen Messkelch mit Widmung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben den Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen von 14 Uhr bis 17 Uhr, ist auch ein Besuch an Mittwochen von 16 Uhr bis 19 Uhr nach Voranmeldung möglich (Telefon 06281/8898). Es wird um Beachtung der aktuellen Corona-Verordnung gebeten.