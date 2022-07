Datenschutz hoch im Kurs

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit 16. Mai wird in Deutschland wieder gezählt. Im Rahmen des Zensus 2022 werden neben Eigentümer von Wohnungen und Gebäuden auch Privatpersonen bei der Haushaltsstichprobe befragt. Zudem werden Daten an Sonderbereichen wie in Alten- und Pflegeheimen erhoben.

Die amtliche Statistik lebt vom Vertrauen und der Akzeptanz der Bevölkerung, daher legen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder beim Zensus 2022 einen wichtigen Schwerpunkt auf umfassende Sicherheitsvorkehrungen, die den Schutz der Daten und der Geheimhaltung in der amtlichen Statistik bestmöglich gewährleisten. Dies wird unter anderem durch das Statistikgeheimnis, das Rückspielverbot, die Schweigepflicht und das Zweckbindungsgebot sichergestellt.

Alle Daten werden ausschließlich verschlüsselt übermittelt und nur für statistische Zwecke erhoben. Auch die eingegebenen Daten im Online-Fragebogen sind vor unbefugten Zugriffen sicher, da sie zu jedem Zeitpunkt mit einem Sicherheitszertifikat des Bundes Ende-zu-Ende verschlüsselt sind und ausschließlich in den Rechenzentren des Bundes anonym verarbeitet werden. Die erhobenen Einzeldaten werden nicht an Dritte oder andere Behörden außerhalb der Statistik weitergegeben.

Personenidentifizierenden Daten wie Name oder Adresse werden lediglich für die Organisation der Erhebung, beispielsweise für den Briefversand sowie für die Aufbereitung der Daten, etwa um Dubletten ausschließen zu können, verwendet. Sie werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt von den weiteren Angaben getrennt und gelöscht, so dass keinerlei Rückschlüsse auf die auskunftspflichtigen Personen möglich sind.

Darüber hinaus unterliegen alle Mitarbeiter der statistischen Ämter, der Erhebungsstellen sowie die Interviewer bei den Befragungen vor Ort der gesetzlichen Schweigepflicht und der statistischen Geheimhaltungspflicht.

Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit sind auf der Webseite des Zensus unter www.zensus2022.de unter der Rubrik „Wie funktioniert der Zensus?“ zu finden. Bei Fragen steht die Geschäftsstelle Zensus der Stadt Mosbach, Telefon 06261/9388538, oder zensus@mosbach.de sowie die Zensuserhebungsstelle Neckar-Odenwald-Kreis, Telefon 06261/843030 oder zensus@neckar-odenwald-kreis.de zur Verfügung.