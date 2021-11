Die Bewerbervorstellung zur Bürgermeisterwahl 2021 in Buchen hat eines ganz sicher aufgezeigt: Für Roland Burger wird es kein Spaziergang in seine dritte Amtszeit. Das liegt weniger an Peter Bühler. Dessen satirischer Ansatz im Kandidatenrennen wird am Ende nicht überzeugen.

Allerdings punktete Felix Pflüger mit einem beherzten Auftritt. Er unterstrich, dass er weit mehr ist als ein

...