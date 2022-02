Das Thema Medienprävention stand auf dem Stundenplan

Hettingen. In einer Zeit, in der die Nutzung von Medien immer mehr Raum im alltäglichen Leben der Kinder und Jugendlichen einnimmt ist der Aufbau der Medienkompetenz ein wichtiges Anliegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben den vielen Chancen der digitalen Welt ist es insbesondere wichtig, auch die Risiken dieser in den Fokus zu setzen. Die Polizei hat sich in ihrer Präventionsarbeit den Schwerpunkt gesetzt, die Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien bei Kindern und Jugendlichen und ihren erwachsenen Bezugspersonen zu verbessern und sie vor den Gefahren und Straftaten der virtuellen Welt zu schützen. Der Grund für viele Probleme wie Cybermobbing ist jedoch nicht immer technischer Natur, vielmehr ist es Unkenntnis, Leichtsinn und manchmal auch Fahrlässigkeit, die gerade jüngeren Internetnutzern zu schaffen macht – denn sie sind sich der Risiken ihres Nutzungsverhaltens meist nicht bewusst. Hinzu kommt, dass sich junge Menschen oft in einer Grauzone zwischen „legal“ und „illegal“ bewegen, wenn sie die vielfältigen Möglichkeiten des Internets nutzen.

Dieser Tage fand das Schülerprogramm „Risiken und Gefahren im Internet“ des Polizeipräsidiums Mosbach in der fünften und sechsten Jahrgangsstufen der Baulandschule Hettingen statt. F. Friedel informierte die Schüler an ausgewählten Beispielen, wie (Cyber-)Mobbing, Bildrechte und den strafrechtlichen Folgen bei Verletzungen dieser, welche Risiken bei der Nutzung digitaler Medien lauern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ebenfalls hatten die beteiligten Kinder die Möglichkeit eine Beschreibung des „digitalen Ichs“ TikTok, Instagram, …) zu erstellen, so dass sie selbst gesehen haben, dass dieses Thema etwas mit ihnen zu tun hat. Äußerungen wie „Was, das hätte ich nicht gedacht?“ sowie Fragen zu ihrem eigenen medialen Verhalten zeigen, wie wertvoll diese Zeit für sie war und lässt auf ein Nachdenken über ihr mediales Nutzungsverhalten schließen.

Weiter erarbeitete Friedel gemeinsam mit den Schülern das Verhalten in kritischen Fällen, die Erstellung sicherer Passwörter und konnte so am Ende auf spielerische Weise mit den Kindern sehen, was diese aus dem Programm „Medienprävention“ an dem Tag mitgenommen haben.