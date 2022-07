„Das Konzept der ÜAB hat uns voll überzeugt“

Buchen. Der Geschäftsführer der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB), Stefan Kempf, durfte dieser Tage eine große Ehrung in Empfang nehmen.

Die ÜAB hat den „Sartorius Werkzeuge Ausbildungspreis“ gewonnen. Der Preis wurde von Björn Keil, Anwendungstechniker des Hauses Sartorius, und Marvin Mechler, dem für die ÜAB zuständigen technischer Außendienstmitarbeiter übergeben.

„Uns hat das Ausbildungskonzept der ÜAB voll überzeugt. An der Ausstattung der Werkstätten kann man ersehen, mit welchem hohen Qualitätsanspruch hier die Ausbildung der gewerblich-technischen Berufe betrieben wird. Auch dass sich die ÜAB in der Region Neckar-Odenwald vielfältig für die Fachkräftesicherung einsetzt, hat uns beeindruckt. Dazu kommen die vielfältigen Anstrengungen, mit denen sich die ÜAB für die Anforderungen der Zukunft vorbereitet“, so Keil.

Kempf meinte dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Jury von unseren Qualitäten überzeugen konnten. Den Preis von 4500 Euro werden wir für Investitionen in unserer Einrichtung einsetzen.“ ks