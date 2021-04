Das Gespräch sollte gesucht werden

Die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer Wochenendausgabe, dass Forscher der Universität Basel Ende 2020 in einer Studie untersucht haben, welches Milieu auf den Corona-Demos protestiert. Demnach hat fast die Hälfte der Demonstrierenden bisher links oder grün gewählt. Sehr viele sind „Impfgegner“ und misstrauen der Schulmedizin. Sie stimmen kaum rassistischen Aussagen zu. Etablierten Medien glaubt kaum einer mehr. Die Hälfte von ihnen war noch nie auf einer Demo.

Wir sollten uns also davor hüten, die Teilnehmer einer Corona-Demo in Bausch und Bogen in die rechte Ecke zu verorten und sie als gewissenlose Egoisten zu brandmarken, wie im NOK geschehen. Leider mischen sich immer wieder rechte Gruppierungen unter Protestierende und nutzen damit geschickt deren Unzufriedenheit aus. Demonstrieren ist ein Grundrecht der freien Meinungsäußerung, besonders auch dann, wenn – wie in Mudau geschehen – dabei vorgegebene Regeln wie Abstand und Mundschutz beachtet werden.

Statt pauschale Verunglimpfungen sollten wir auch hier das Gespräch suchen, beziehungsweise erst einmal zuhören und verstehen, was deren Forderungen sind. Es gibt wahrlich viele sonderbare und widersprüchliche Coronaregeln, deren Nutzen sich nicht ohne weiteres erschließt, wie zum Beispiel der oft zitierte verbotene Spaziergang eines Ehepaares nach 21 Uhr bei einer Inzidenz über 100. Auch sind mehr wissenschaftliche Studien notwendig, die Nutzen und Schaden verschiedener Maßnahmen in unterschiedlichen Ländern gegeneinander abwägen, unter Einbeziehung nicht nur der Virologen, sondern auch anderer Fachrichtungen.

Wir könnten daraus durchaus Schlüsse für die weitere Strategie ziehen. Als Beispiel: Spanien hat die Inzidenzraten deutlich gesenkt (unter den derzeitigen Wert in Deutschland), ohne seit drei Monaten die Schulen wieder zu schließen, da dort auch Bildung als systemrelevant angesehen wird.

