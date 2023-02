Das BGB stellt sich vor

Buchen. Das Burghardt-Gymnasium veranstaltet für die Viertklässler mit deren Eltern einen Tag der offenen Tür am Mittwoch, 15. Februar, von 15.30 bis 18.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Mitmachstationen und Vorführungen, bei denen die Vielgestaltigkeit des Schullebens am BGB deutlich wird. Kinder haben unterschiedlichste Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung. Am Haupteingang des BGB wird ein Plan und ein Stempelheft ausgegeben. So können die Kinder festhalten, welche Stationen sie durchlaufenen haben. Scouts aus der sechsten Klasse führen durch das Schulhaus. Eltern können die Aktivitäten mit ihren Kindern besuchen oder alleine das Schulhaus erkunden.

Außerdem stehen Schulleitung, Elternvertreter, die Beratungslehrerin und die Schulsozialarbeiterin zur Beratung und für Gespräche zur Verfügung. Geschwisterkinder können in der Kinderbetreuung der BGB-Sozialmentoren spielen (ab drei Jahren ohne Begleitung möglich). Auch die Caféteria ist geöffnet (aktuelle Hinweise bezüglich dieser Veranstaltung auf der Homepage). Zudem kann man auf der Homepage das BGB auch in einem virtuellen Tag der offenen Tür erleben. Die Anmeldungen am BGB finden statt vom Montag, 6. März, bis einschließlich Donnerstag, 9. März. Die ausführlichen Hinweise bezüglich der benötigten Unterlagen und der Anmeldemodalitäten auf der Homepage www.bgbuchen.de unter „Schüler werden am BGB“ sind zu beachten.