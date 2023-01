Das alte Jahr wurde verabschiedet

Götzingen. Im Rahmen eines Wort-Gottesdienstes zum Jahresschluss verabschiedete am Silvester-Abend die Pfarrgemeinde St. Bartholomäus das Jahr 2022 verbunden mit dem Dank für Gottes Beistand in diesen 365 Tagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daran angeknüpft war natürlich dann auch erwartungsvolle Hoffnung sowie vertrauensvolle Zuversicht verbunden mit der Bitte an den Herrn um seine Begleitung durch das neue Jahr: „Nimm Du die Zügel in die Hand! Vollende, was Du begonnen hast! Amen!“. Wie gewohnt war der Jahresrückblick auch verbunden mit ein wenig Gemeinde-Statistik: Neun Geburten registrierte die Pfarrgemeinde, konnte acht Erstkommunikanten sowie acht Firmlinge auf ihrem Weg begleiten. Weiter waren sieben Eheschließungen zu vermelden, aber auch acht Todesfälle gab es zu beklagen. jm