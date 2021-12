Dankbarkeit für etwas Normalität

Götzingen. Um den Advent als besondere Zeit des Erwartens und der Besinnlichkeit trotz der herausfordernden Corona-Zeit begehen zu können, hat die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Götzingen zu Adventsimpulsen am Dorfplatz eingeladen. Im Freien lauschten die Besucher mit genügend Abstand und doch gemeinsam an jedem Adventssonntag um 16.30 Uhr den vorweihnachtlichen Denkanstößen und sangen adventliche Lieder. Mit einer kleinen Besetzung umrahmte der Musikverein die Veranstaltungen am dritten und vierten Advent.

Hilfstransporte unterstützt

Die kleinen Konzerte mit beliebten Weihnachtsliedern fanden großen Anklang bei den Zuhörern, die dankbar waren, dass ein bisschen Normalität möglich war. Ebenso dankbar zeigte sich die Frauengemeinschaft gegenüber allen Spendern, die dem Aufruf gefolgt waren, die Hilfstransporte des Freundeskreises Oradea-VS-Villingen für Kinder- und Altenheime, Straßenkinderprojekte und Behindertenheime in Rumänien zu unterstützen. Mit dem Geld ist es möglich, die Finanzierung des Transports der Hilfsgüter sicherzustellen. jm