Daniela Pfeil ist Ehrenmitglied

Bödigheim. Der Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Buchen-Bödigheim, hat seine Jahreshauptversammlung durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Friedrich Reichert zeigte in seinem Jahresrückblick die vielfältigen Vereinsaktivitäten auf. So wurden beispielsweise neben den monatlichen Mitgliederversammlungen mehrere Prüfungen für Schutz-, Rettungs- und Begleithunde sowie diverse Erziehungskurse für Welpen und Junghunde (für Hundefreunde aller Rassen und Nichtmitglieder) durchgeführt. Der Verein ist in der glücklichen Lage, für alle Ausbildungsbereiche unter der Leitung der Ausbildungswarte Henrik Kreuter und Michael Kollbach über mehrere vom Verband für das Deutsche Hundewesen lizenzierte Ausbilder zu verfügen.

Besondere Erwähnung fand die Rettungshunde- und Einsatzüberprüfung mit den erfolgreichen Teilnehmern der Rettungshundestaffel der FFW Buchen. Diese hatte mehrere Einsätze zu bewältigen und zeigte sich außerdem bei Vorführungen an Schulen und in der Öffentlichkeit präsent. Ein weiteres wichtiges Standbein ist die Jugendarbeit, die erfreulicherweise in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Kindern und Jugendlichen betrieben wird.

Der Jahresrückblick wurde schließlich durch die Tätigkeitsberichte der übrigen Vorstandsmitglieder beziehungsweise Fachwarte abgerundet. Nachdem die Kassenprüferinnen Regine Birk und Doris Korger der Schatzmeisterin Daniela Pfeil eine einwandfreie und lückenlose Kassenführung bescheinigten, erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr. Hierbei wurde außerdem festgestellt, dass der Verein auf einer soliden finanziellen Basis steht und gut für die Zukunft gerüstet ist.

Ortsvorsteher Martin Heyder überbrachte die Grüße von Bürgermeister Roland Burger und hob in seiner Rede die schöne Anlage des Vereins, die zahlreichen Aktivitäten/Tätigkeiten und besonders die Arbeit der Rettungshundestaffel hervor.

Verdienste gewürdigt

Die langjährige Schatzmeisterin und aktive Hundeführerin Daniela Pfeil wurde auf Grund ihrer umfangreichen Verdienste und ihrem unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Vereins zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorsitzende Friedrich Reichert würdigte in seiner kurzen Ansprache die umfangreichen Verdienste von Daniela Pfeil und überreichte ihr neben einer Urkunde und einem Blumenstrauß ein kleines Präsent.

Ortsvorsteher Martin Heyder komplettierte die Ehrung durch die besten Wünsche der Stadt Buchen sowie Gemeinde Bödigheim und überreichte ebenfalls einen Blumenstrauß.

Ferner erhielten die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Erwin Pfeil, Doris Korger-Hölzlein und Regine Birk ebenfalls ein anerkennendes Präsent.

Die anstehenden Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzender Friedrich Reichert, 2. Vorsitzender Henrik Kreuter, Zuchtwart Michael Reichert, Ausbildungswart Martynas Pockevicius, stellvertretender Ausbildungswart Henrik Kreuter, Schriftwartin Sigrid Meixner, Kassenwartin Claudia Bucher, Jugendwartin Alexandra Henn, Sportbeauftragter Hans Blaha, Rettungshundebeauftragter Michael Kollbach, Beisitzer Stefan Walz und Petra Brunner, Platzwarte Jürgen Henn und Erwin Pfeil, Kassenprüferinnen Daniela Pfeil und Sabina Boucher. Als Vereinsmeister wurden durch Henrik Kreuter mit einer Urkunde geehrt: Marie Wengel, Otto Kattisch, Martynas Pockevicius, Dirk Westenhöfer, Henrik Kreuter und Friedrich Reichert.

Nach der Wahl der Delegierten zur Landesversammlung wurden die für das laufende Kalenderjahr anstehenden Termine bekannt gegeben. Auch im Vereinsjahr 2023 stehen die Ausbildung der Rettungs-/Schutz- und Familienhunde sowie die Jugendarbeit im Fokus der Vereinsarbeit. Der Verein sieht eine Hauptaufgabe auch darin, Ansprechpartner für Hundefreunde aller Rassen in der Haltung und Erziehung von Hunden zu sein. Ein sozialisierter, umgänglicher, freundlicher, wesensfester und treuer Hund sollte das Ziel eines jeden Hundebesitzers sein.