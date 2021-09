Dachstuhlbrand durch Photovoltaikanlage

Götzingen. Vermutlich ein technischer Defekt an einer Photovoltaikanlage verursachte am Donnerstag einen Dachstuhlbrand in Götzingen.

Gegen 10 Uhr eilten die Feuerwehr sowie die Polizei und Rettungskräfte in die Handgasse, da vermutlich eine integrierte Photovoltaikanlage den Brand eines Daches an einem Wohnhaus verursachte.

Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte um Stadtkommandant Andreas Hollerbach, die mit der Drehleiter anrückten, schnell gelöscht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im Wohnhaus, es wurde also niemand verletzt.

Während der Löscharbeiten war die Götzinger Ortsdurchfahrt für den Verkehr nicht passierbar. Es wurde innerörtlich umgeleitet. Bei dem Dachstuhlbrand entstand Sachschaden von mindestens 150 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Insgesamt waren 44 Käfte der Feuerwehren aus Buchen, Götzingen, Rinschheim und Hettingen im Einsatz. mg/pol