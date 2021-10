Dachsanierung ist abgeschlossen

Hollerbach. Das Hollebacher Tal ziert seit den Kriegsjahren ein Sandsteingebäude. Dieses wurde damals von der Stadt Buchen zu deren Wasserversorgung errichtet, nachdem dort im November 1942 Typhus ausgebrochen war. Von den damals 2400 Einwohnern erkrankten 297 Menschen, wobei 45 starben. Die Kieseluckelquelle im Hollerbacher Tal wurde gefasst und vom Pumpenhaus und den Hochbehälter über eine 4,4 Kilometer lange Wasserleitung nach Buchen geführt. Das in die Jahre gekommene Dach des Pumpenhauses war zwischenzeitlich marode, wobei sich der Ortschaftsrat dafür eingesetzt hat, das Zeitzeugnis zu erhalten. In Absprache und Unterstützung der Stadt Buchen wurde das Dach in den vergangenen Wochen saniert. Der Dachstuhl als solches musste jedoch komplett ersetzt werden. Ein besonderer Dank galt hierbei dem Zimmermeister Johannes Röckel, welcher die Errichtung und Eindeckung des Dachstuhles übernahm.

Seitens der Dorfgemeinschaft wurde die Arbeitskraft und von der Firma BMI Braas aus Hainstadt die Ziegel gestellt, so dass die Stadt nur das Holz besorgen musste.