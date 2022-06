Coronatests beim DRK

Neckar-Odenwald-Kreis. Der DRK- Kreisverband Buchen bietet weiterhin kostenfreie Schnelltests für alle Bürger an. Diese können sich am DRK Buchen (Drive-In, auch als Fußgänger) an sieben Tagen die Woche testen lassen: montags bis donnerstags von 7 bis 19 Uhr, freitags und samstags 7 bis 20 Uhr und sonntags von 9 bis 16 Uhr.

Die Teststation am Krankenhaus Buchen ist an sieben Tagen der Woche von 6.30 bis 19 Uhr geöffnet.

In Walldürn ist im Haus der offenen Tür die Teststation: montags bis donnerstags von 7 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, freitags von 7 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

In Hardheim auf dem Gelände des DRK Ortsvereins wird montags bis freitags von 7 bis 10 Uhr, montags bis mittwochs von 16 bis 19 Uhr, samstags von 13 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr getestet.

In Osterburken wird auf dem Gelände der Firma AZO montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr und 13 bis 15 Uhr getestet.

In der Baulandhalle Osterburken mittwochs von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr.

In Adelsheim am Rathaus ist dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

In Mudau, auf dem Gelände der Firma Aurora, ist die Teststation donnerstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Labor PCR-Testung findet am DRK Buchen täglich von 8 bis 10 Uhr statt, eine Terminbuchung ist zu empfehlen. Nach aktuellem Stand endet die kostenlose Bürgertestung zum 30. Juni, ob es eine Verlängerung der Testverordnung gibt, ist noch nicht bekannt. Das DRK informiert, sobald neue Informationen vorliegen. Terminbuchung und weitere Informationen unter: schnelltest.drk-kv-buchen.de im Internet.