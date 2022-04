Corona erschwerte den Start von Lisa Helmle

Buchen. Die Berichtsjahre 2020 und 2021 standen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung bei der Stadtkapelle Buchen, zu der Vorsitzender Christian Schulze zahlreiche aktive Musiker begrüßen konnte. Ein besonderer Gruß galt der neuen musikalische Leiterin Lisa Helmle.

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte er an die beiden zurückliegenden Jahre, die im Wesentlichen von zwei Ereignissen geprägt waren, von der Coronapandemie und dem Aufhören des bisherigen Dirigenten Alexander Monsch.

So spüre die Stadtkapelle bis heute die Auswirkungen der Pandemie. Die Probenarbeit wurde durch die Schutzmaßnahmen erschwert und viele Auftritte mussten ausfallen. Dennoch war er froh, dass zwischen den Lockdowns eine Probenarbeit und einige musikalische Auftritte möglich gewesen seien.

Ganz besonders freute sich Schulze, dass mit Lisa Helmle ein „Eigengewächs“ als Nachfolgerin von Alexander Monsch gefunden werden konnte. Er bezeichnete sie als Glücksfall für die Kapelle, denn man kenne sich und sei seit sehr vielen Jahren eng miteinander verbunden. Schulze wünschte ihr für die kommenden Aufgaben viel Glück und Ausdauer, und war sich sicher, dass der erfolgreiche Weg der Stadtkapelle mit ihr fortgesetzt werde. Gleichzeitig erinnerte er an die 15-jährige Tätigkeit von Alexander Monsch und dankte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz.

Für Einsatz gedankt

Am Ende seiner Ausführungen dankte Schulze den Aktiven, den Vorstandsmitgliedern und der neuen musikalischen Leitung für deren Einsatz in den letzten beiden Jahren. Weiter galt sein Dank dem Förderverein der Stadtkapelle unter Vorsitz von Dr. Achim Brötel für die großartige Unterstützung sowie der Stadtverwaltung Buchen mit Bürgermeister Roland Burger für die gute Zusammenarbeit und der Rektorin Monika Schwarz für die Nutzung der Aula als coronakonformer Proberaum.

Im anschließenden Bericht der neuen Dirigentin Lisa Helmle blickte sie auf ihr neues Amt zurück. Der Beginn sei durch die Coronpandemie nicht leicht gewesen. Coronabedingt sei eine kontinuierliche und zielgerichtete Probenarbeit nur schwer möglich und kaum planbar gewesen. Dennoch freue sie sich über die neuen Aufgaben. Ihr mache die Arbeit mit der Kapelle sehr viel Spaß und fühle sich herzlich aufgenommen. Abschließend bat Lisa Helmle weiterhin um fleißigen Probenbesuch und großes Engagement für eine stetige Weiterentwicklung.

In ihrer Funktion als Dirigentin der Jugendkapelle berichtete Lisa Helmle danach über die Situation in der Jugendkapelle. Derzeit musizieren 26 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren in der Jugendkapelle. Hier spüre man deutlich die Auswirkungen von Corona. In den beiden letzten Jahren habe einfach die Spielpraxis und die Übung im gemeinsamen Musizieren gefehlt. Aus ihrer Sicht, auch als Lehrerin an der JMK-Musikschule, habe Corona eine tiefe Wunde in der musikalischen Bildung hinterlassen. Sie appellierte daher, die Jugendarbeit mit allen Kräften zu unterstützen und die Kinder und Jugendlichen zum Musizieren zu begeistern.

Gute Zusammenarbeit

Anschließend dankte Dirigentin Lisa Helmle allen Musikern, der Vorstandschaft, der Notenwartin Verena Schmelcher mit Ihrem Team Tanja Leitz und Clara Bopp sowie für die Unterstützung bei der Jugendarbeit Anna-Maria Weber und Michael Scholl. Hervorgehoben wurde letztlich noch die gute Zusammenarbeit mit der JMK-Musikschule.

Schriftführer Michael Lauer fasste die Jahre 2020 und 2021 in Zahlen zusammen. So trafen sich die Musiker zu insgesamt 85 musikalischen Proben und Anlässen. Das Durchschnittsalter beträgt 34 Jahre, der durchschnittliche Probebesuch lag bei 34 Aktiven.

Kassenführer Michael Scholl stellte im Anschluss die finanzielle Lage der Stadtkapelle vor. Die beiden Kassenprüferinnen Annette Bischof und Caroline Weber bescheinigten eine saubere und nicht zu beanstandende Kassenführung und beantragten die Entlastung, die auch einstimmig erteilt wurde.

Danach freute sich Vorsitzender Christian Schulze mit Manfred Beuchert einen neuen Musiker und mit Peter Vogt einen „alten Hasen“ in den Reihen der Stadtkapelle begrüßen zu dürfen.

In seinem Grußwort dankte der Verbindungsmann zur Stadt Hubert Alois Kieser im Namen von Bürgermeister Roland Burger und dem Gemeinderat der Stadt Buchen den Aktiven für ihr großes und zuverlässiges Engagement. Die von Kieser beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Bei den anschließenden Wahlen kam es unter der Wahlleitung von Hubert Alois Kieser zu folgenden Ergebnissen: Vorsitzender Christian Schulze, zweiter Vorsitzender Klemens Weber, Schriftführer Michael Lauer, Kassier Michal Scholl, Notenwartin Verena Schmelcher, Orgareferentin Sarah Brötel, Beisitzer Lukas Schäfer, Ralph Schönit und Holger Stich sowie Jugendleiterin Anna-Maria Weber. Bestätigt wurden auch Kassenprüferinnen Annette Bischof und Caroline Weber.

Im Anschluss an die Wahlhandlung bedankte sich der wiedergewählte Vorsitzende bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Stadtkapelle. Unter dem dankbaren Applaus der Versammlung wurden Damaris Kraft und Antje Haag aus ihren Funktionen verabschiedet.

Der ehemalige Vorsitzende Michael Schmelcher nutzte abschließend die Gelegenheit, sich noch einmal beim Vorstand und den Aktiven für die beiden Jahre 2020 und 2021 zu bedanken. Mit Ausblick auf anstehende Termine schloss der Vorsitzende die Hauptversammlung über zwei anstrengende Jahre.