Buchen. Trotz der Corona-Pandemie wurde das Burghardt-Gymnasium mit positiven Nachrichten von der Partnerschule in Ghana, dem Bopa-College, überrascht.

2018 zu Besuch

Seitdem eine kleine Abordnung aus Buchen 2018 vor Ort auf das deutsch-ghanaische Förderprogramm „Cotvet“, das für Lehrergehälter und Schulgebühren aufkommt, aufmerksam gemacht wurde, richteten sich alle Bemühungen und auch finanzielle Unterstützungen auf das Ziel, die Schule mit allen notwendigen Mitteln auszustatten, um den Anforderungen des Programms gerecht zu werden.

Im vergangenen Jahr erreichte das BGB bereits die Nachricht, dass das College erfolgreich in das Förderprogramm aufgenommen wurde. Seit diesem Zeitpunkt fanden zahlreiche Schulungen für ein qualifiziertes Lehrerpersonal statt, was die Schule in ihrer Region äußerst attraktiv macht. So liegen der Schule aktuell 150 Anmeldungen von interessierten Schülern vor. 60 junge Erwachsene werden dort seit kurzem unterrichtet und ausgebildet.

Perspektive bieten

Die Schulgemeinschaft des Burghardt-Gymnasiums, ganz besonders die Eine-Welt-AG, freut es sehr, dass die Unterstützung der vergangenen Jahre schlussendlich Früchte trägt: Das Bopa-College hat sich zu einer gut funktionierenden Schule entwickelt, die jungen Erwachsenen durch eine qualifizierte Ausbildung eine Perspektive bietet.