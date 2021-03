Buchen. Die neue stellvertretende Schulleiterin der Wimpina-Grundschule, Claudia Röckel, wurde am Mittwoch in ihr Amt eingeführt. Die noch „druckfrische“ Ernennungsurkunde wurde mit nur einem Tag Vorlauf spontan von Schulrat Uwe Wurz und Rektorin Regine Mandl in einer umständehalber improvisierten „Feierstunde“ überreicht. Nach erfolgreichem Bewerberverfahren ist Claudia Röckel nun mit sofortiger Wirkung neue Konrektorin der WGS.

„Gute Seele der Schule“

Die in Mannheim-Friedrichsfeld geborene Lehrerin zog 1994 nach Buchen und trat dort ihre Stelle an der Wimpina-Grundschule an. Mit ihrem Ehemann lebt sie fest verbunden mit der Stadt und katholischen Kirchengemeinde Buchen. Die Tätigkeit an der WGS wurde lediglich durch die Elternzeit für ihre mittlerweile erwachsene Tochter unterbrochen.

In den vielen Dienstjahren etablierte sich die engagierte Lehrerin zur „guten Seele der Schule“. Sie ist bei Kindern, Eltern, Kollegium und außerschulischen Partnern sehr geschätzt und schon seit mehreren Jahren im Steuerungsteam der WGS mit organisatorischen Aufgaben betraut. So unterstützte sie die Schulleitung und das Kollegium bereits mit viel Gespür, Kompetenz und Tatkraft „wie eine Konrektorin“.

Dass diese Tätigkeit nun mit der Ernennung zur Konrektorin offiziell wird, freut das gesamte Lehrerkollegium, das die neue stellvertretende Schulleiterin mit Glückwünschen überraschte. Rektorin Regine Mandl freut sich auf die Verstärkung in der Führung der Schule und auf die Zusammenarbeit: „Claudia Röckel ist die ideale Frau an dieser Stelle.“ Die neue stellvertretende Schulleiterin freut sich darauf, nun auch als Konrektorin „ihre Schule“ mitzugestalten und mitzulenken.

