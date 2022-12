Christen aus Syrien singen

Buchen. . Syrische Christen aus Leipzig statten der Seelsorgeeinheit Buchen am Zweiten Advent einen Besuch ab. Die Syrer werden Weihnachtslieder aus ihrer Heimat singen, unter anderem im Gottesdienst am Sonntag, 4. Dezember, 10.30 Uhr, in der Stadtkirche St. Oswald. . Der Chor aus Leipzig wird am Samstag, 3. Dezember, in Buchen eintreffen. Am Abend findet um 20 Uhr in der Pfarrkirche Hainstadt ein Liederabend statt, bei dem Bruder Andreas Knapp aus seinen Texten liest. Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Begegnung in der Pfarrscheune nebenan.

Die syrischen Christen mussten ihre Heimat im Nord-Irak, in Syrien und anderen Gebiete verlassen. Sie sind durch den Papst anerkannte aramäische Christen, sozusagen die eigentlichen Urchristen, denn sie kommen aus der Heimat des Apostels Paulus.Und so finden ihre Gottesdienste noch immer in aramäischer Sprache statt. Die gemeinsame Kommunion ist gestattet und wird praktiziert. pm