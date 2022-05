Roland Burger ist zum dritten Mal als Bürgermeister seiner Heimatstadt Buchen verpflichtet worden. Wie ernst er diese Aufgabe weiterhin nimmt und welche Ziele er verfolgt, ging aus seiner Rede hervor.

Buchen. Als Roland Burger am Montag in der Stadthalle Buchen die wichtigsten Worte des Abends sprach, hörten die rund 300 Gäste von draußen her Böllerschusse. Es war ein kräftiges Salut

...