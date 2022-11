Buntes Treiben in Götzingen

Götzingen. Wie auf Wunsch präsentierte der Wettergott Götzingen den sprichwörtlichen „Goldenen Oktober“ am vergangenen Sonntag zum 219. „Getzemer Moarkd“, der bei Traumwetter mit spätsommerlich-warmen Temperaturen zahlreiche Besucher zum Marktbummel animierte.

Beachtliche Resonanz

Angesichts solch erfreulicher Umstände mutmaßte Ortsvorsteherin Daniela Gramlich, dass „Petrus wohl ein Getzemer sein dürfte“. Sie zeigte sich angetan von der beachtlichen Resonanz. Sie betonte die Bedeutung des Markts trotz der eingetreten sozialen und medialen Veränderungen sowie auch der unübersehbaren Spuren, die Corona in der Gesellschaft hinterlassen habe.

Sie wies auf das breite Angebot des Marktes hin, wofür die örtlichen Vereinen und die Musikkapelle Götzingen unter der Leitung Udo Link sorgten. Sie wünschte allen Anbietern viel Erfolg und allen Besuchern viel Spaß.

Soziale Bedeutung

„Es ist Markt in Getzi und dass der Planet sticht“ sei nicht selbstverständlich und daher besonders erfreulich, stellte Bürgermeister Roland Burger fest. Auch er unterstrich die soziale Bedeutung dieses traditionsreichen Brauches für die Dorfgemeinschaft. Das Aufrechterhalten dieser Tradition spreche für den Zusammenhalt der „Getzemer“, die sich ehrenamtlich für „ihr Getzi“ sowie Mensch und Natur ihrer Heimat engagierten.

Dass aber trotz des Festhaltens an Traditionen auch Blick und Raum für neue Ideen in Götzingen gegeben seien, zeigten die vielfältigen Initiativen und Aktivitäten, beispielsweise die erfolgreiche Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ oder die Einrichtung eines Diversifikationspfades. Anschließend schritt Burger zum obligatorischen Bieranstich, nach dem es dann hoffnungsvoll hieß: „Oh’zapft is!“

Breites Angebot

Am Markttag herrschte reges Treiben auf dem Schulhof und an den Marktständen. Die Palette der Warenangebote reichte von Bekleidungsartikeln über Haushaltswaren bis zu Spielwaren, Büchern und Deko-Artikeln, bei Lebensmitteln von ortstypischen Speiseangeboten über Naturprodukte bis hin zu Getränken und Weinverkostung. Außerdem informierten ein Pflegedienst, ein Anbieter von Haushaltsgeräten und eine Fahrschule.

Für Abwechslung und Kurzweil auf dem Markt sorgten auch Torwandschießen, Tombola und Flohmarkt. jm