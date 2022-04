„Bunte Mischung“ für Jung und Alt

Als eines der ersten Einkaufsfeste der Region setzte der „Goldene Mai“ vor 50 Jahren neue Akzente, um nun in seinem Jubiläumsjahr voll aufzutrumpfen.

Buchen. Neben der Showbühne am Alten Rathaus, den verkaufsoffenen Geschäften mit Autoausstellung und weiteren Attraktionen wird die Kneipentour „Jazz ’n’ more“ am Freitag, 6. Mai, ein ausgesprochen schwungvoller Einstieg ins Jubelwochenende.

Vorgestellt wurden die Programmpunkte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Hotel „Prinz Carl“. Wie Esther Vaskò vom Fachbereich Kultur und Digitalisierung der Stadt Buchen betont, sei die Ausrichtung „eine recht kurzfristige Geschichte, die von den Corona-Regelungen abhing“.

Dahingehend sei es kein Leichtes gewesen, das Programm zusammenzustellen: „Durch die kurze Entscheidungsfrist standen wir nicht auf der Bewerbungsliste für die Schausteller“, lässt sie wissen. Letztlich habe man bereits bekannte Schausteller, Marktkaufleute und Buchener Vereine angeschrieben, um eine bunte Mischung präsentieren zu können.

Live-Musik vom Feinsten

Was auch für „Jazz ’n’ more“ gilt: Unter dem Motto „Eine Nacht, sieben Bands und sieben Kneipen“ wird es mehrere Stunden Live-Musik vom Feinsten geben – und zwar im „Brunnencafé“ (Das Fischer Duo), im „Waldeck („Café del Mundo“), im Hotel „Prinz Carl“ (Jazzbeanz), im Hotel „Reichsadler“ („Monkeyman Band“), im „Milchhäusle“ („Rusty Move“), in der „Schüttelbar“ („Jubilee Jumpers“) sowie im „Schwanen“ („JR & The Jam Gang“).

Auch die Verpflichtung von Musikern erwies sich nicht als einfach: „Einige der angefragten Formationen, die 2020 nach Buchen gekommen wären, existieren nicht mehr - und andere sind durch Proberückstand derzeit nicht auftrittsfähig“, schildert Esther Vaskò.

Nach und nach konnte man jedoch auch hier eine recht hochkarätige Liste von Bands erarbeiten, die für gute Unterhaltung sorgen werden.

Geändert wurde jedoch der Name: Das früher als „Jazz Night“ bekannte Format erfuhr heuer eine Ausweitung auf andere Genre, so dass die ursprüngliche Bezeichnung sich nicht mehr als passend erwies. „Dieses Jahr kann sich das Publikum neben klassischem Jazz auch auf Soul, Pop und Latino-Musik freuen“, erklärt Simone Farrenkopf von der Aktivgemeinschaft Buchen.

Bieranstich am 7. Mai

Sie freut sich auch über die wertvolle Unterstützung der Sparkasse Neckartal-Odenwald, der Stadtwerke Buchen und der Distelhäuser Brauerei. Sobald die Rhythmen verklungen und die Besucher wieder aufgestanden sind, lockt am Samstag, 7. Mai, der „Goldene Mai“. Eröffnet wird er um 10.30 Uhr mit dem Bieranstich und dem Grußwort von Bürgermeister Roland Burger auf der Showbühne.

„Flohmarkt für jedermann“

In der Innenstadt werden 25 Marktstände ihr breites Spektrum von Bastelartikeln bis hin zu Lederwaren und Imkerei-/Pflegeprodukten zeigen; auch die Buchener Fachgeschäfte der Aktivgemeinschaft öffnen ihre Pforten. Über ihre neuesten Modelle informieren die Autohäuser Bingler und Lademann, während Schnäppchenjäger und solche, die es werden wollen sich auf dem „Flohmarkt für jedermann“ in der für Autos gesperrten Vorstadtstraße wohlfühlen dürften.

Auf der Bühne werden am Samstag die Musikvereine aus Götzingen und Eberstadt, die BCH-Bloos-Band, die Tanzschule Michaela Metz und ein Zauberer für Stimmung sorgen; sonntags spielen der Musikverein Hainstadt und die Stadtkapelle Buchen auf.

„Ein Kinderkarussell ist leider nicht vor Ort, was aber auch mit den recht kurzfristigen Planungen zusammenhängt“, bedauert Norbert Haag (Aktivgemeinschaft Buchen). Dafür ist kulinarisch auch dank des Männergesangvereins „Liederkranz“ und der Pfadfinder einiges geboten: „Vom Hot-Dog-Stand am ‚Riesen’ bis hin zu Kaffee und Kuchen wird es alles geben“, ergänzt Haag. Eine besondere Attraktion zum Jubiläum werden die beiden Stelzenläufer sein, die sonntagnachmittags im Marktgebiet Glücksbringer verteilen.

Jetzt hofft man noch auf gutes Wetter: „Nach der langen Corona-Durststrecke sehnen sich viele Menschen wieder nach unbeschwerter, schöner Unterhaltung. Wenn jetzt noch Petrus mitmacht, wird es wirklich ein ‘goldener’ Mai für alle!“, betonen Norbert Haag und Simone Farrenkopf abschließend.