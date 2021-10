Bunte Angebotspalette

Götzingen. Mit großer Freude und Erleichterung wurde in der Gemeinde vernommen, dass nach der Corona-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr heuer der „Getzemer Moarkd“ wieder veranstaltet werden kann. Am Sonntag, 24. Oktober, findet daher zum 218. Mal der traditionelle Markttag in Götzingen statt.

Dabei erwartet die Besucher eine beachtliche Palette an Angeboten fliegender Händler von Haushaltsartikeln und Spielwaren über regionale Nahrungsmittel und Stoffwaren beziehungsweise Näharbeiten bis hin zu Schmuckwaren, Büchern und Deko-Artikeln reichend.

Zudem bemühen sich verschiedene Götzinger Vereine um das leibliche Wohl der Marktbesucher, laden zu Meerrettich mit Ochsenbrust, deftigem Vesper oder auch Kaffee und Kuchen ein. Ein Flohmarkt, eine Tombola sowie auch Torwandschießen bieten sich an für Kurzweil und Abwechslung. Eröffnet wird der Markt traditionsgemäß um 11 Uhr mit einem Platzkonzert der Götzinger Musikkapelle auf dem Schulhof. jm