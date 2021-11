Bürgermeisterwahl in Buchen: Drei Kandidaten treten an

Buchen. Bei der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Buchen gehen am Sonntag, 28. November, drei Kandidaten ins Rennen. Neben Roland Burger (CDU), der eine dritte Amtszeit anstrebt, haben Felix Pflüger (unabhängiger Kandidat) und Peter Bühler (Die Partei) ihre Bewerbungsunterlagen fristgerecht im Rathaus abgegeben. Bewerbungsschluss war am Dienstag um 18 Uhr. Zur gleichen Zeit am Mittwoch tagt der Gemeindewahlausschuss unter der Leitung von Benjamin Laber im Bürgersaal des Alten Rathauses in einer öffentlichen Sitzung, um zu prüfen, ob die Kandidaten für die Wahl zugelassen werden können.

Sollte im ersten Wahlgang keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, findet am Sonntag, 12. Dezember, ein zweiter Wahlgang statt. Dann würde die einfache Mehrheit zum Sieg ausreichen. rs