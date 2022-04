Bürger können sich beteiligen

Hainstadt. Für die Bürger von Buchen gibt es die Beteiligungsmöglichkeit im Zuge der Entwicklung des Windparks Hainstadt-Buchen. Am 1. April 2022 startete das Interessensbekundungsverfahren für ein mit vier Prozent verzinstes Nachrangdarlehen mit siebenjähriger Laufzeit. Das Angebot richtet sich exklusiv an die Einwohner Buchens, denen ABO Wind damit eine Möglichkeit eröffnet, finanziell vom Bau des Windparks in ihrer Nachbarschaft zu profitieren. Bis zum 31. Mai kann man sich auf www.beteiligung.abo-wind.com unverbindlich registrieren und Interesse bekunden. Wenn das bekundete Interesse ein Volumen von 200 000 Euro übersteigt, kommt das Angebot zustande. Weitere Informationen unter www.beteiligung.abo-wind.com und www.windpark-hainstadt-buchen.de im Internet.

