Buchens Innenstadtberater André Trendl: „Ich will den Finger in die Wunde legen“

Sein ganzes Leben lang war André Trendl nicht in Buchen gewesen, in den vergangenen Monaten gleich mehrfach. Als Innenstadtberater der IHK hilft er den Gastronomen und Einzelhändlern in der Innenstadt dabei, Leben in die Straßen und Gassen zu bringen. Das Projekt finanzieren das Land zu 80 und die IHK Rhein-Neckar zu 20 Prozent. „Ich will den Finger in die Wunde legen“, kündigt der 29-Jährige

...