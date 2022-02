Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 60. Geburtstag - Buchens Stadtoberhaupt feiert am Sonntag im kleinen Kreis / Im großen FN-Interview spricht der Jubilar auch über den Privatmann Roland Burger Buchens Bürgermeister Roland Burger: "Ich wollte nicht den Frühstücksdirektor spielen"

Roland Burger wird am Sonntag 60 Jahre alt. In einem Alter, in dem sich andere Menschen auf den Ruhestand vorbereiten, wurde er noch einmal zum Bürgermeister Buchens gewählt. Darin sieht er seine Lebensaufgabe.