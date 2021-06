Buchens Bademeister berichtet über seine Arbeit

Michael Kaiser hält einen kleinen Wasserstaubsauger in der Hand. An dessen Ende ist ein Filter angebracht, der an eine Damenstrumpfhose erinnert. „Ich habe gerade das Kleinkinderbecken ausgesaugt“, sagt er. „Der Sauger arbeitet mit Unterdruck, wie ein Aquarienstaubsauger.“ Das große Becken hat in der Nacht ein Unterwasser-Saugroboter gereinigt. Morgens um 9 Uhr, vor der Öffnung des

...