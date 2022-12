Buchenerin gewinnt 100.000 Euro

Buchen. Volltreffer kurz vor dem Jahreswechsel: Eine Lotto-Spielerin aus Buchen gewann bei der Ziehung am Mittwoch 100 000 Euro bei der Zusatzlotterie Super 6.

Glück brachte die sechsstellige Gewinnzahl 237148. Die Tipperin spielte den Klassiker „Lotto 6aus49“ und nahm für 1,25 Euro extra auch an der Zusatzlotterie „Super 6“ teil. Das hat sich ausgezahlt.

Wer die Glückliche ist, ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt, da die Buchenerin ihren Mehrwochen-Spielschein mit Kundenkarte abgab. Dadurch bekommt sie ihren Gewinn in den nächsten Tagen automatisch überwiesen.



